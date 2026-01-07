Ronald Reagans Sohn Michael ist mit 80 Jahren verstorben

Michael Reagan (†80), der älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan (†93), ist am 4. Januar im Alter von 80 Jahren in Los Angeles gestorben – das bestätigte nun die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute auf X. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Michael war mit Colleen Sterns verheiratet und hinterlässt zwei Kinder, Cameron und Ashley. Bekannt wurde er als Radiomoderator, Autor und Vortragender zu konservativer Politik – zuvor hatte er auch kleinere TV-Rollen übernommen. Die Stiftung würdigte ihn als "ein standhafter Hüter des Erbes seines Vaters" und sprach der Familie ihr Beileid aus.

In einer Erklärung, die Entertainment Weekly vorliegt, verwies die Stiftung auch auf Ronalds Erinnerungen an seinen Sohn: "Als ich sein Buch las, empfand ich noch mehr väterlichen Stolz auf Mike als je zuvor ... Er war glücklich und im Reinen mit sich selbst", zitierte das Statement aus seiner Autobiografie "An American Life". Laut Andrew Coffin, dem Direktor der Reagan Ranch, starb Michael nach einer Krebserkrankung. Ehefrau Colleen sowie die Kinder schrieben in einer Botschaft, die Fox News vorliegt: "Michael war und wird immer ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater bleiben", und erklärten, er sei "zu Hause beim Herrn" im Kreis der Familie verstorben.

Michael kam am 18. März 1945 in Los Angeles zur Welt und wurde laut The Courier-Journal kurz nach seiner Geburt von Ronald und der Oscar-Preisträgerin Jane Wyman adoptiert. In den 1980ern trat er kurz in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern, etwa mit Auftritten in "Capitol" und in "Falcon Crest", der Serie, in der Jane spielte. Später moderierte er "The Michael Reagan Show" und schrieb Kolumnen für Newsmax. Persönlich sprach er in Memoiren wie "Twice Adopted" und "Lessons My Father Taught Me" über Herkunft, Familie und Glaube. Innerhalb des Reagan-Clans galt er als jemand, der sein Elternhaus offen reflektierte und dabei die Bindungen innerhalb der Familie stets betonte.

Getty Images Michael Reagan spricht auf dem Republican National Convention in New York, September 2004

Getty Images Ehemaliger U.S. President Ronald Reagan bei einer Kundgebung, 1982

Getty Images Michael Reagan in dem Film "Cyclone", August 1986