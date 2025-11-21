Das sagen Freunde und Familie zu Samuel Dohmens Striptease

Samuel Dohmen hat kürzlich mit einem spektakulären Auftritt bei den SixxPaxx sein Stripper-Debüt gefeiert und damit für Aufsehen gesorgt. Im Interview mit Promiflash offenbarte der ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidat nun, wie sein Umfeld auf diesen Schritt reagiert hat. "Überrascht war da jetzt keiner, weil ich ziehe mich ja gerne aus. Ich meine, die meisten Leute sehen das auf Social Media. Ich zeige mich gerne, ich bin da sehr präsent", erklärte er selbstbewusst.

Bei seinem Auftritt stellte Samuel zudem klar, dass ihm vor allem eines am Herzen liegt: das Publikum bestens zu unterhalten. Auf die Frage, wie weit er auf der Bühne gehen würde, um die Menge zu unterhalten, meinte er: "Also, ich will auf jeden Fall die Leute kreischen sehen. Ich will, dass die begeistert sind, hier Spaß haben." Sogar Berührungen seien für ihn während der Show kein Tabu, denn für den TV-Star zählt das Gesamterlebnis, bei dem sowohl das Publikum als auch er selbst Freude haben.

Auch in der Vergangenheit bewies das Model offenherziges Auftreten, zum Beispiel bei einem Nacktshooting während "Germany’s Next Topmodel". Für Samuel ist das kein großes Thema. Er betonte, dass er völlig entspannt sei, sich beispielsweise nackt in eine Badewanne zu legen. Freunde und Familie hätten sich längst an seine Offenheit gewöhnt, weshalb sein neuer Auftritt keine großen Wellen schlug. Vielmehr scheint sein Umfeld stolz und unterstützend hinter ihm zu stehen, während er offenbar weiter daran arbeitet, auch neue Wege in der Unterhaltungsbranche zu gehen.

Instagram / dohmensamuel GNTM-Star Samuel Dohmen, September 2025

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025

Getty Images Model Samuel Dohmen beim About YOU Fashion Ball, September 2025