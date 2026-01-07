Ashley Tisdale zieht sich jetzt aus Promi-Mütterkreis zurück

Ashley Tisdale (40) hat sich von ihrer prominenten Mütterclique verabschiedet – und kurz vor Veröffentlichung eines viel beachteten Essays prompt Hilary Duff (38) und Mandy Moore (41) auf Instagram entfolgt. In dem Text für The Cut beschreibt die High School Musical-Schauspielerin, wie sie nach der Geburt ihrer Kinder in Los Angeles Teil einer von Hilary initiierten Gruppe wurde, mit der sie Urlaube, Kurse und Spieltreffen teilte. Doch je länger sie dabei war, desto öfter fühlte sie sich außen vor: Treffen ohne Einladung, Bilder auf Instagram, das Gefühl, "wieder in der Highschool" zu sein. Schließlich schrieb Ashley der Chatgruppe nach einem weiteren Abend ohne Einladung: "Das ist mir zu sehr Highschool und ich will nicht länger daran teilhaben." Danach zog sie einen Schlussstrich.

In ihrem Beitrag schildert Ashley, dass die Ausgrenzung schon in besonders verletzlichen Monaten nach den Geburten begonnen habe. Einmal soll sogar ein Mädelsabend geplant worden sein, während ihre Tochter Geburtstag hatte – und sie erfuhr davon nur nebenbei. Namen nennt die Schauspielerin in The Cut nicht, doch die zeitnahe Entfolgung von Hilary und Mandy fiel vielen Fans auf. Bereits im November 2025 hatte Ashley auf ihrem Blog ByAshleyFrench über das Thema "Break-up mit meiner toxischen Mom-Gruppe" geschrieben und betont, die Dynamik sei "nicht mehr gesund und positiv – zumindest für mich". Sie präzisierte: "Ich halte die Mütter nicht für schlechte Menschen (vielleicht eine), aber ich war oft nicht eingeladen und saß abends alleine da, fragte mich, ob ich nicht cool genug bin."

Privat war Ashley lange eine der prägenden Stimmen in der Runde, postete 2022 begeistert von einem "Moms weekend away" mit Hilary und Meghan Trainor (32), bedankte sich Anfang 2025 öffentlich für den Rückhalt während der Brände in Los Angeles. Hilary und Mandy wiederum wuchsen in den letzten Jahren als Freundinnen zusammen, verbrachten Zeit mit ihren Kindern bei Ausflügen und halfen sich in Krisen, etwa als Mandy ihr Zuhause verlor. Ashley ist mit Christopher French (43) verheiratet und teilt mit ihm zwei Kinder, über die sie auf ihrem Blog immer wieder offen schreibt. Den Müttern draußen sendet sie nun eine klare Botschaft: Verbringt Zeit mit Menschen, "die euch sehen, die euch einbeziehen, die euch dabeihaben wollen" – alles andere darf man getrost hinter sich lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, November 2023