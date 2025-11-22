TV-Comeback: GNTM-Star Samuel Dohmen teasert neue Show an

Samuel Dohmen, der durch seine Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt wurde, hat aufregende Neuigkeiten: Er wird bald wieder im TV zu sehen sein. Wie der ehemalige Kandidat im Interview mit Promiflash nun verriet, hat er bereits eine weitere Show abgedreht. "Man wird mich auf jeden Fall noch mal im TV sehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen", erklärte er und machte neugierig. Über Details hüllt er sich jedoch noch in Schweigen. "Was genau sage ich nicht. Das ist das Geheimnis, das jeder wahren muss, der da mitmacht. Aber es kommt", sagte er geheimnisvoll.

Seit seiner Zeit bei GNTM hatte sich der Alltag für Samuel verändert, doch TV-Auftritte blieben bisher aus. Inzwischen scheint er allerdings wieder im Show-Business Fuß zu fassen. Neben seinen Plänen für das Fernsehen steht jedoch auch eine mögliche Zukunft auf der Bühne im Raum. Nach einem Auftritt bei den SixxPaxx äußerte das Model im Interview auch Interesse an weiteren Strip-Auftritten. "Ich zeige mich gerne, ich mache gerne Show. Und mit Marvin umso lieber. Deswegen ja, ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen", sagte er über weitere Engagements.

Auch Freunde und Familie zeigten sich laut Samuel offen und entspannt gegenüber seiner heißen Bühnenshow bei den SixxPaxx. Immerhin hatte er schon in der Vergangenheit bei "Germany's Next Topmodel" kein Problem damit, sich freizügig zu zeigen. "Ich lege mich auch einfach mal nackt in eine Badewanne, das ist für mich nichts Großes", erzählte der TV-Star. Sein Umfeld habe sich längst daran gewöhnt und unterstütze ihn bei all seinen Plänen. Welchen Weg er nun auch einschlägt, eines ist sicher: Seine Liebsten stehen hinter ihm.

Anzeige Anzeige

Imago Samuel Dohmen bei der 150-Jahre-Feier von Schiesser, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / Daniel Graf Ryan und Samuel, GNTM-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / dohmensamuel Samuel von "Germany's Next Topmodel", April 2025