Statt Zoff: Cruz Beckham und Jackie Apostel puzzeln lieber

Cruz Beckham (20) und seine Freundin Jackie Apostel haben die Feiertage auf ganz eigene, ziemlich verspielte Art ausklingen lassen: In dem Landhaus der Beckham-Familie in den Cotswolds saßen die beiden an einem riesigen Puzzle – mit einem Foto von sich selbst als Motiv. In Jackies Instagram-Story ist zu sehen, wie Cruz am Tisch über den letzten Teilen brütet, während sie das Ganze lachend dokumentiert. Dazu schrieb die Sängerin genervt-ironisch: "Omg, wird das jemals enden??" und zeigte damit, wie hart der jüngste Sohn von Victoria Beckham (51) mit dem übergroßen Fotopuzzle kämpfte. Entstanden ist das Bild bei der glamourösen Premiere der Netflix-Doku über seine Mutter im Oktober in London, bei der das Paar verliebt posierte.

Für Cruz und Jackie war das Bastelprojekt nur ein weiteres gemeinsames Highlight nach einem eng getakteten Feiertagsprogramm mit seiner berühmten Familie. Die beiden hatten Weihnachten gemeinsam im Cotswolds-Anwesen verbracht, wo Victoria und David Beckham (50) traditionell mit ihren Kindern feiern. Auf einem anderen Foto, das Cruz teilte, sitzt er mit Weihnachtsmütze neben seiner Mutter in karierten Pyjamas, beide strahlen in die Kamera. Während Cruz also sichtbar Zeit mit seiner Familie verbringt und seine Mutter auch öffentlich unterstützt, feierten sein Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dessen Frau Nicola (30) den Jahreswechsel weit weg, im sonnigen South Florida. Dass Cruz und Jackie sich ausgerechnet ein offizielles Premierenfoto aussuchten, unterstreicht, wie selbstverständlich sie mittlerweile auch zu öffentlichen Familienmomenten dazugehören.

Zwischen Cruz und Jackie scheint es seit ihrem Instagram-Debüt im Oktober stetig ernster zu werden. Zuvor waren die beiden erstmals gemeinsam beim Glastonbury-Festival gesichtet worden, inzwischen zeigen sie ihr Glück offen im Netz – ob auf roten Teppichen oder nun im Jogginglook am Puzzletisch. Jackie, die als Sängerin arbeitet, und der musikbegeisterte Cruz teilen nicht nur die Liebe zur Musik, sondern offenbar auch einen Sinn für humorvolle Alltagsrituale. Im engeren Familienkreis der Beckhams gehört es seit Jahren dazu, gemeinsame Fotos zu machen und zu teilen; nun reiht sich das Paar in diese Tradition ein und macht aus einem einfachen Gesellschaftsspiel ein fast schon intimes Ritual. Während andere Familienmitglieder den Jahreswechsel getrennt voneinander verbrachten, wirkten Cruz und seine Freundin im Puzzle-Chaos am Holztisch vor allem wie eines: ein eingespieltes Team.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025