Sieben Jahre Ehe: Amy Schumer reicht Scheidung von Chris ein

Amy Schumer (44) hat nach sieben Jahren Ehe nun die Scheidung von ihrem Mann Chris Fischer (45) eingereicht. Dies bestätigen Gerichtsunterlagen aus New York vom 6. Januar. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Trainwreck", und der preisgekrönte Koch heirateten 2018 und bekamen im Mai 2019 ihren Sohn Gene, der inzwischen über sechs Jahre alt ist. Auf Instagram bezeichnete die 44-Jährige die Trennung zuvor bereits als einvernehmlich und betonte, dass sie und Chris weiterhin eng in der Erziehung ihres Sohnes zusammenarbeiten werden: "Familie für immer."

Bereits im Dezember hatten sich die Gerüchte über eine Trennung der beiden verdichtet, noch bevor Amy die schwere Entscheidung auf Social Media öffentlich machte und um Privatsphäre bat. Laut Insidern gibt es zwischen dem einstigen Paar keine Spannungen. "Es ist eine einvernehmliche Trennung. Sie müssen nur noch ein paar Dinge regeln", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin People. Die Schauspielerin selbst hatte in früheren Postings angedeutet, dass persönliche Themen und persönliche Veränderungen im Vordergrund stehen: "Was auch immer zwischen Chris und mir passiert, hat nichts mit Gewicht oder anderen Dingen zu tun", schrieb sie. Im neuen Jahr wolle sie sich vor allem auf Selbstfürsorge und Wachstum konzentrieren.

Amy und Chris galten als eines der harmonischsten Paare in Hollywood. Während sie durch ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit weltweit bekannt wurde, erlangte er Anerkennung für seine kulinarische Expertise und sein Kochbuch über Autismus, eine Erkrankung, mit der er ebenfalls lebt. Ihre Beziehung begann 2017 und entwickelte sich rasch. Amy, die nie davor zurückschreckte, private Einblicke mit ihren Fans zu teilen, zeigte häufig auf humorvolle Weise das Familienleben mit Chris und Gene. Trotz der Trennung bleibt das Band zwischen ihnen offensichtlich stark.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Instagram / amyschumer Amy Schumer 2025

Getty Images Chris Fischer und Amy Schumer in New York City