Würde GNTM-Samuel Dohmen etwas an sich verändern wollen?

Samuel Dohmen zeigt sich selbstbewusst wie eh und je – und spricht offen darüber, ob er an seinem Körper überhaupt etwas verändern wollen würde. Im Gespräch mit Promiflash verrät das Model, das bei Germany's Next Topmodel mit markanten Tattoos und einem durchtrainierten Look auffiel, worauf er aktuell setzt. Er fühle sich wohl in seiner Haut, trainiere weiter und verfolge klare Ziele für seine Körperform.

Konkret zieht Samuel Bilanz zu seinem Erscheinungsbild seit der TV-Zeit. "Ich glaube, seit GNTM habe ich noch mal deutlich mehr Tattoos bekommen. Ändern würde ich aber tatsächlich nichts", stellte er gegenüber Promiflash klar. Seine Muskeln seien geblieben, betont er. "Ich glaube, ein bisschen definierter bin ich auch geworden. Das finde ich ganz gut. Jetzt sieht man das Sixpack auch mehr", erklärt Samuel weiter. Daran arbeite er konsequent, um die Konturen noch sichtbarer zu machen: "Ich glaube, darauf arbeite ich hin, dass da noch krasser der Bauch durchkommt."

Erst vor Kurzem sorgte Samuel mit seinem Strip-Debüt auf der Bühne der SixxPaxx für Begeisterung im Publikum. Bei der Performance, die er zusammen mit Realitystar Marvin Manson präsentierte, zog Samuel bis auf die Unterhose blank und brachte die Fans zum Kreischen. Doch während der Auftritt alle Blicke auf sich zog, gaben vor allem seine Worte im Interview mit Promiflash zu denken. "Freundin ist gerade schwierig. Also, ich sage mal, es ist kompliziert. Mehr sage ich dazu gar nicht", antwortete er auf die Frage nach seiner Beziehung zu GNTM-Gewinnerin Daniela Djokic.

Getty Images Model Samuel Dohmen beim About YOU Fashion Ball, September 2025

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Influencer

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, GNTM-Kandidaten