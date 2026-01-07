Carina Nagel lässt sich Chikas Knutschabdrücke tätowieren

Carina Nagel hat ihre Liebe zu Chika Ojiudo-Ambrose jetzt unter die Haut gebracht – sichtbar und für immer. In einem neuen Instagram-Reel ist zuerst Chika zu sehen, wie sie mit knallrotem Lippenstift fleißig Kussabdrücke testet, bevor die Szenen in ein Tattoo-Studio wechseln. Dort liegt Carina auf der Liege, greift nach Chikas Hand und lässt sich drei Kussmünder in Rot- und Pinktönen auf die Leiste tätowieren. Dazu schreibt Carina: "Ich liebe dich mehr als gestern und weniger als morgen." Die Aktion sorgt seit gestern auf Instagram für Herzchen, Feuer-Emojis und jede Menge verliebte Kommentare.

Die Mischung aus DIY-Lippenkunst und Studio-Präzision macht den Clip zum romantischen Hingucker, der in der Kommentarspalte für einen kleinen Begeisterungssturm sorgt. Nicht nur Carina war von der romantischen Geste begeistert, auch die Fans des Paares waren hin und weg. Unter dem Reel häuften sich die emotionalen Kommentare: "Soo schöön, eine wundervolle Idee", schrieb ein Follower. Ein anderer ergänzte: "Wunderschön und sehr schön geschrieben, Carina!!! Ihr seid einfach perfekt zusammen!!!" Das Reel zeigt auch, wie Carina während des Tattoo-Vorgangs Chikas Hand hält – ein Moment, der die Verbundenheit der beiden Frauen unterstreicht und bei den Fans für Begeisterung sorgt.

Carina und Chika nehmen ihre Community immer wieder mit in ihren Alltag und zeigen sich online gerne als eingespieltes Team. Besonders ihre romantischen Gesten kommen bei ihren Fans regelmäßig gut an, weil sie ihre Zuneigung offen und ohne große Inszenierung zeigen. In früheren Posts teilten die beiden bereits kuschelige Pärchenmomente und kleine Liebesbotschaften, die bei den Followern für viele Herz-Emojis sorgten. Das neue Kussmund-Tattoo reiht sich nun ein in eine ganze Serie von Momenten, in denen die Reality-Stars ihre Verbundenheit auch nach außen sichtbar machen und ihren Fans damit einen sehr persönlichen Einblick in ihre Beziehung geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025