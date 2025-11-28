Uh la la: Samuel Dohmen gesteht frühere Stripclub-Besuche

Samuel Dohmen sorgte kürzlich mit einem außergewöhnlichen Auftritt für Aufsehen. Der ehemalige GNTM-Kandidat trat bei den SixxPaxx als Gast-Stripper auf und lieferte auf der Bühne eine heiße Show ab. Im Interview mit Promiflash plauderte das Model dann ganz offen über seine bisherigen Erfahrungen mit Stripshows. Dabei verriet er, dass er die Tänzergruppe bereits im letzten Jahr als Zuschauer besucht hatte. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Performance des Realitystars Marvin Manson, der damals noch Teil der Show war: "Die Choreo ist krass." Doch das war nicht das einzige Mal, dass er sich ein solches Event angesehen hat.

Samuel gab im Gespräch zu, auch schon einmal in einem herkömmlichen Stripclub gewesen zu sein. "Einfach, um es mal gemacht zu haben – ist eine Erfahrung wert", erklärte er ohne Scheu. Allerdings betonte er, dass es sich dabei weniger um tänzerische Perfektion gehandelt habe, wie sie bei den SixxPaxx dargeboten wird: "Aber ist jetzt nicht so choreolastig oder sowas." Der spontane Ausflug schien für ihn also in erster Linie ein Experiment gewesen zu sein, das er aus Neugier wagte.

Neben seinem Gast-Auftritt bei den SixxPaxx geht Samuels Karriere aber auch im TV bald weiter. Wie er im Promiflash-Interview ebenfalls verriet, hat er bereits an einer neuen Show teilgenommen. "Man wird mich auf jeden Fall noch mal im TV sehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen", kündigte er geheimnisvoll an. Was genau die Zuschauer erwartet, wollte das Model zwar nicht preisgeben, doch die Neugier auf sein Comeback scheint geweckt.

Instagram / dohmensamuel GNTM-Star Samuel Dohmen, September 2025

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, April 2023

Instagram / dohmensamuel Samuel von "Germany's Next Topmodel", April 2025