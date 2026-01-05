Minus 22 Kilogramm: Amy Schumer zeigt sich sexy im Bikini

Amy Schumer (44) startet ins neue Jahr mit einem Statement in Bildern: Die Comedian teilte auf Instagram eine Serie frischer Bikinifotos, aufgenommen laut eigener Aussage von ihrer Mutter beim Kofferpacken für eine Reise. Dort zeigt Amy ihren sichtbar gestrafften Körper und verrät, dass sie rund 22 Kilogramm verloren hat – begleitet von der klaren Ansage "Kein Make-up. Keine Filter". Die Aufnahmen entstanden am Wochenende, geteilt wurden Looks mal knallrot im trägerlosen Zweiteiler, mal klassisch schwarz, mal im lavendelfarbenen Einteiler. Im Hintergrund: der Neustart nach der Trennung von Ehemann Chris Fischer. "Dieses Jahr steht unter Selbstfürsorge und Selbstliebe. Ohne Reue weitermachen. Nur mit Liebe", schrieb die Schauspielerin zu den Bildern.

Zwischen Bademode und einem pinkfarbenen Seiden-Negligé zeigte sie auch ein Sweatshirt mit dem Wort "perimenopause" – ein Hinweis darauf, wie offen sie mit körperlichen Veränderungen umgeht. Freundinnen aus Hollywood feierten die Posts: Paris Hilton (44) schickte Herzaugen, Courteney Cox (61) kommentierte "Du bist so wunderschön, Amy", Jennifer Coolidge (64) jubelte ebenfalls. Auch Model Paulina Porizkova lobte die Bilder. Amy betonte zudem, dass ihr Gewichtsverlust mit Unterstützung des Medikaments Mounjaro gelang und nichts mit der Trennung zu tun habe. Den gemeinsamen Sohn Gene wollen sie und Chris weiterhin zusammen großziehen.

Schon länger spricht die Schauspielerin ehrlich über ihren Körper, hormonelle Umstellungen und ihre Gesundheit. Nach harten Erfahrungen mit anderen GLP-1-Präparaten fand sie medizinische Begleitung, die ihr half, ihren Weg zu Selbstfürsorge und Stabilität zu ordnen. Offen erzählte sie außerdem von einer Phase mit Cushing-Syndrom und den Belastungen der Perimenopause, die ihr Äußeres und ihr Wohlbefinden beeinflussten. Privat verbringt Amy viel Zeit mit ihrer Familie, oft ist ihre Mutter an ihrer Seite – jetzt auch als Fotografin ihrer neuen Bilder. Und wer Amy fernab von roten Teppichen kennt, beschreibt sie als jemanden, der Nähe zu Freundinnen pflegt, gern laut lacht und in kleinen Momenten Kraft findet: beim gemeinsamen Essen, beim Packen für eine Reise, auf dem Sofa mit ihrem Sohn.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Januar 2026

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills