Haben Jenefer Riili und ihr Daniel konkrete Hochzeitspläne?

Jenefer Riili (33) und ihr Verlobter Daniel Wein blicken nach einem bewegten Jahr voller Höhen und Tiefen nach vorn und sprechen nun offen über ihre Hochzeitspläne. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Darstellerin, dass die beiden sich zwar schon intensiv mit dem Thema beschäftigen, aber noch nichts feststeht: "Die Pläne wie, wo, wann – fangen wir erst jetzt langsam an. Man hat schon die ein oder andere Location im Auge – aber es soll etwas ganz Besonderes werden, also wird die Suche wohl dauern."

Bereits vor der Verlobung hatte Jenefer genaue Vorstellungen davon, wie ihre Zukunft mit Daniel aussehen sollte. In einer Instagram-Fragerunde gab die Schauspielerin offen zu, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht – jedoch unter einer Bedingung. "Ja, aber mir ist es wichtig, erst zu heiraten", antwortete sie damals auf die Frage eines Fans. Für die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bedeutet die Ehe einen wichtigen Grundstein in einer Beziehung. "Ich mag Schritt für Schritt gehen und sehe es als Fundament, erst mal für uns als Paar", erklärte sie weiter.

Der Antrag hätte kaum romantischer ausfallen können: Mit einer Reihe von Fotos zeigte Jenefer ihren besonderen Moment. Im Schein unzähliger Kerzen, unter einem Bogen aus roten Rosen und vor einem leuchtenden "Willst du mich heiraten?"-Schriftzug kniete Daniel nieder und hielt Jenefer den Ring entgegen. Ihre Antwort: Ein strahlendes Ja, gefolgt von innigen Umarmungen und Küssen. In der Bildunterschrift zu den Schnappschüssen schrieb Jenefer: "Plottwist: Dieses Jahr hat mich auf die Probe gestellt. Ich habe bestanden. Zukünftige Mrs. Wein."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, 2025