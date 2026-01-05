"Let's Dance": Hiervor hat Vanessa Borck am meisten Angst

Vanessa Borck (29) wagt den Sprung aufs Parkett: Die Social-Media-Bekanntheit ist bald in der neuen Staffel von Let's Dance zu sehen und teilt kurz vor dem Auftakt offen ihre Gedanken mit ihren Followern. In einem Instagram-Clip verrät Nessi, was ihr Bauchgrummeln bereitet. "Die meiste Angst habe ich vor Kritik. Ich weiß, man wird da halt bewertet, und davor habe ich ein bisschen Angst", erklärt sie auf der Plattform. Auch ein kompletter Aussetzer im Scheinwerferlicht beschäftigt sie. Dennoch freut sich die Influencerin sehr auf die Zeit in der Show.

In ihren Storys betont Vanessa zudem, dass sie bisher noch ganz am Anfang steht. "Ich kann noch nicht tanzen", gibt sie unumwunden zu. Genau das macht für sie den Reiz aus: Woche für Woche Neues lernen, Choreos anwenden, Haltung und Technik verbessern. Gleichzeitig setzt sie auf Authentizität als Schutzschild gegen den Perfektionsdruck. "Einfach so zu sein, wie ich bin. Fehler sind menschlich. Es ist okay, auch mal Fehler zu machen", stellt sie auf Instagram klar. Mit dieser Haltung will die Influencerin Kritik annehmen, ohne sich davon entmutigen zu lassen.

Die Neuigkeit von Nessis Teilnahme schlug im Netz hohe Wellen. In den sozialen Medien reagierten viele Fans sofort auf die Verkündung der ersten Kandidatin. Unter einem Beitrag von Promiflash gab es einige begeisterte Nachrichten wie "Ich freue mich für Nessi. Ich gucke 'Let's Dance' sowieso gerne, nun erst recht!" Andere hingegen zeigten sich skeptisch: "Och nö" und "Nie gehört oder gesehen", lauteten einige der kritischeren Kommentare. Die unterschiedlichen Meinungen unterstreichen, wie sehr die Teilnahme der Influencerin polarisiert.

Anzeige Anzeige

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Vanessa Borck im November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg

Anzeige