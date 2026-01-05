Aleks' Temptation-Aus: Fans entdecken Parallele zu Christina

Aleksandar Petrovic (34) ist zum zweiten Mal am großen Treuetest bei Temptation Island VIP gescheitert. 2022 nahm er mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (34) teil, vor Ort lernte er jedoch Vanessa Nwattu (25) kennen und verliebte sich. Die beiden verließen die Show als Paar, was Christina das Herz brach. 2025 kehrten Aleks und Vanessa als verlobtes Paar an den Ort ihres Kennenlernens zurück. Dieses Mal gab es zwar keine Untreue, jedoch gehen auch Aleks und Vanessa nach der Show getrennte Wege. Aufmerksamen Fans sind nun Parallelen zwischen dem finalen Lagerfeuer mit Vanessa und mit Christina aufgefallen...

Ein User auf TikTok stellt Momente vom finalen Lagerfeuer 2022 und 2025/2026 gegenüber. Darüber steht geschrieben: "Eine andere Frau, derselbe Herzschmerz." Zunächst ist zu sehen, wie Vanessa und Aleks sich gegenüberstehen und lautstark Vorwürfe machen. Dann wird Christina gezeigt, wie sie beim Lagerfeuer von Aleks' Affäre erfährt und unter Tränen auf ihn einredet. Dabei fällt auf: Beide nutzen denselben Satz. "Du hast mich blamiert", kommt beiden Frauen im Affekt über die Lippen.

Die Fans in der Kommentarspalte sind sich einig. "Man verliert den Mann so, wie man ihn gewonnen hat", schreibt ein Nutzer und erntet damit fast zweitausend Likes. Andere weisen auf den Unterschied zwischen den Situationen hin: Vanessa fügt nämlich hinzu, dass Aleks damit auch sich selbst blamiert habe. "Dieser Satz ist sein Karma", kommentiert ein User. Andere vermuten, Vanessa habe genau gewusst, was sie tut. "Das hat Vanessa so bewusst gesagt – und ich liebe sie dafür", findet ein weiterer User.

RTLZWEI, Action Press Collage: Aleksandar Petrovic, Christina Dimitriou

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020