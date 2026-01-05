Nach Finale: "Stranger Things" bekommt eine Dokumentation

Netflix nimmt Fans von Stranger Things jetzt ab dem 12. Januar mit hinter die Kulissen der fünften und letzten Staffel. Die Dokumentation "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", unter der Regie von Martina Radwan, zeigt die emotionalen Momente der Dreharbeiten. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer gewährt laut Deadline bereits erste Einblicke in das intensive Produktionsjahr und die Herausforderungen für Serienmacher Matt und Ross Duffer (41). Dabei ist auch zu sehen, wie Millie Bobby Brown (21), David Harbour (50) und Winona Ryder (54) gemeinsam mit der Crew Abschied von einer Serie nehmen, die ihr Leben über ein Jahrzehnt hinweg geprägt hat.

Die Doku gewährt einen tiefen Einblick in den kreativen Maschinenraum des Netflix-Hits. Gleich zu Beginn des Trailers hört man einen der Duffer-Brüder sagen: "Die letzten Zeilen zu schreiben, die diese Figuren jemals sagen würden, war wirklich schwer." Zudem wird deutlich, dass es am Set eine hitzige Diskussion über Elevens Schicksal gab. Dabei gesteht Millie Bobby Brown: "Ich bin nicht bereit loszulassen." Regisseurin Martina Radwan schwärmt laut Deadline von dem Projekt: "Ich bin den Duffer-Brüdern unendlich dankbar, dass sie mir einen Platz in der ersten Reihe dieser unglaublichen Reise anvertraut haben."

Mit dem Finale von "Stranger Things" endet ein ganzes Jahrzehnt voller Spannung, Begeisterung und wilder Fan-Theorien. Die letzte Episode brachte viele zentrale Erzählstränge zu einem Abschluss, ließ jedoch auch einige Fragen offen. Gerade diese offenen Punkte sorgten bei vielen Zuschauern für anhaltende Diskussionen. Die begleitende Dokumentation könnte den Fans nun einen neuen, emotionalen Blick auf den Verlauf der finalen Staffel ermöglichen. Darüber hinaus feiert sie das Ende der Erfolgsserie noch ein letztes Mal auf würdige Weise.

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Kevin Winter/Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Schöpfer

© 2025 Netflix, Inc. Elf (Millie Bobby Brown) im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) im "Stranger Things"-Finale