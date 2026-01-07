Warum Julia Roberts "Notting Hill" fast abgelehnt hätte

Julia Roberts (58) hätte die Rolle, die sie zur Königin der romantischen Komödie machte, beinahe ausgeschlagen. Im Gespräch mit dem Branchenportal Deadline erzählte die Schauspielerin, dass sie "Notting Hill" anfangs für "die dümmste Idee eines Films" hielt, den sie je hätte drehen können. Ihr Agent habe sie Ende der 90er Jahre mit dem Angebot überrascht, in London eine Liebeskomödie zu drehen, in der sie "den größten Filmstar der Welt" spielen sollte – an der Seite von Hugh Grant (65). Julia erinnerte sich im Interview an ihren ersten Gedanken zur Filmidee: "Das klingt so bescheuert." Eigentlich sei sie fest entschlossen gewesen, genau das bei einem Mittagessen mit Drehbuchautor Richard Curtis (69), Produzent Duncan Kenworthy und Regisseur Roger Michell in London klarzustellen.

Doch dann kam alles anders: Kaum hatte Julia das Drehbuch gelesen, kippte ihre Stimmung komplett. "Ich las das Script und dachte: 'Oh. Das ist so charmant. Es ist so lustig'", erzählte sie im Deadline-Interview. Statt eines plumpen Star-Märchens entdeckte sie eine warmherzige Geschichte über eine weltberühmte Schauspielerin, die sich in einen schüchternen Buchhändler verliebt und in einem Londoner Stadtteil untertaucht. Beim gemeinsamen Lunch mit Richard, Duncan und "dem geliebten Roger Michell", wie sie den 2021 verstorbenen Regisseur nennt, wollte Julia den Machern eigentlich absagen – fand sie dann aber "so charmant und süß und witzig", dass ihr klar wurde: "Wow, das wird wirklich passieren." Heute blickt sie auf die Dreharbeiten nur positiv zurück. Die Arbeit sei "wunderschön" gewesen, das Ensemble – von Hugh Grant bis zum chaotischen Freundeskreis – sei "perfekt besetzt" worden, und Roger habe den Film "an jeder Ecke" zu dem gemacht, was er werden sollte.

Während Julia mittlerweile begeistert von ihrer Entscheidung ist, Teil des Films zu werden, sprach sie im Interview über die Herausforderungen, die fiktive Filmstar-Rolle zu verkörpern. Es sei "eines der schwierigsten Dinge" gewesen, die sie je gemacht habe. Trotz anfänglicher Unsicherheit bewies sie in ihrer Kultrolle einmal mehr ihr Talent für Komödien. Privat ist ihr Humor vor allem zu Hause gefragt: "Die Freude des Lebens ist für mich, Menschen zum Lachen zu bringen. Besonders meinen Mann – wenn ich ihn richtig zum Lachen bringen kann, weil er mich so zum Lachen bringt, dann erfüllt mich das", verriet die Schauspielerin abschließend. Übrigens: Fans der Schauspielerin können sich Hoffnung darauf machen, dass Julia bald noch einmal in eine andere Kultrolle schlüpft. Derzeit brodelt die Gerüchteküche bezüglich eines zweiten Teils des Kultklassikers "Pretty Woman". Angeblich laufen bereits erste Verhandlungen.

Getty Images Julia Roberts bei den 50th Cesar Film Awards in Paris 2025

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin