Hat Bennett Bachers Flirt mit BiP-Nadia Beziehungspotenzial?

Bennett Bacher hat beim großen Bachelor in Paradise-Wiedersehen ein klares Update geliefert: Der Reality-TV-Star und Vicky Stryczek gehen nicht mehr gemeinsam durchs Leben. Gleichzeitig sorgte er mit einer brisanten Anekdote für Gesprächsstoff: Nach einer Watchparty zur ersten Folge der aktuellen Staffel verbrachte Nadia Gueli die Nacht bei ihm in seiner Wohnung. Was daraus wurde, ließ Bennett in der Sendung zunächst offen – die Andeutung eines möglichen Flirts war aber da. Anfang Januar schiebt er den Gerüchten selbst den Riegel vor und beantwortet die Frage bei Instagram nach Beziehungspotenzial zwischen ihm und Nadia direkt.

Denn im Netz griff Bennett zu deutlichen Worten. Auf die Nachfrage eines Followers, ob aus der Verbindung zu Nadia mehr entstehen könne, schrieb er: "Nein, nein, es ist eine rein freundschaftliche Verbindung und nichts mit Potenzial." Mit dieser klaren Ansage macht der ehemalige Rosenanwärter unmissverständlich deutlich, dass Nadia für ihn zwar eine wichtige Vertraute ist, er in ihr aber keine neue Partnerin sieht – und beendet damit zumindest vorerst alle Fantasien über eine frische BiP-Lovestory.

Der Blick zurück erklärt, warum die Dynamik rund um Bennett so genau beobachtet wird. Nachdem er und Vicky die Show zeitgleich verlassen hatten, galt ihre Verbindung kurzzeitig als vielversprechend, ehe unterschiedliche Vorstellungen die zarte Annäherung ausbremsten. Seitdem richtet sich der Blick auf Bennetts Privatleben jenseits der Kameras. Nadia, die in der Show als offene und direkte Kandidatin auffiel, pflegt in den sozialen Medien einen lockeren Austausch mit ihren Mitwirkenden. Zwischenmenschlich scheint das zu passen, doch Bennetts Ansage macht deutlich: Freundschaft ja, Gefühle nein. Für beide bleibt damit Raum, ihre Kreise im Reality-Kosmos entspannt weiterzuführen, ohne romantische Erwartungen im Gepäck.

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / nadia.gueli Nadia Gueli, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Bennett Bacher und Viktoria Stryczek, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten