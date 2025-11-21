Todestag: Johannes Wimmer widmet Tochter (†) rührenden Post

Dr. Johannes Wimmer (42), bekannt als Fernsehdoktor und Moderator, hat auf Instagram jetzt einen ergreifenden Beitrag veröffentlicht, in dem er an seine verstorbene Tochter Maximilia erinnert. Genau vor fünf Jahren, am 21. November 2020, starb die Neunmonatige im Beisein ihrer Eltern zu Hause. Sie litt an einem aggressiven Hirntumor, und nachdem im Krankenhaus nichts mehr für sie getan werden konnte, beschloss die Familie, ihre letzten Wochen in den eigenen vier Wänden zu verbringen. "Die Seele vergisst nicht, sie erinnert sich", begann er seinen bewegenden Post, in dem er von diesem schmerzvollen Abschied schrieb.

Die Geschichte von Maximilia berührte damals unzählige Menschen, als Johannes damals mit großem Mut öffentlich machte, dass sein Kind nur noch wenige Monate zu leben hatte. In seinem aktuellen Beitrag beschrieb er die besonderen, aber gleichzeitig schweren Momente, die er und seine Frau in den letzten Tagen mit ihrer Tochter teilten: "Wir lebten bewusster und sammelten all die kleinen Momente." Heute haben der 42-Jährige und seine Frau eine weitere Tochter, die mittlerweile vier Jahre alt ist. Obwohl das Glück erneut Einzug gehalten hat, bleibt der Schmerz präsent: "Es ist eine schmerzhafte Freude, sie wachsen zu sehen", erklärte er.

Auch an seinem 42. Geburtstag gedachte der TV-Arzt seinem verstorbenen Kind. Auf Instagram teilte der TV-Arzt damals einen emotionalen Moment mit seinen Fans. Zusammen mit seiner anderen Tochter blies er die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen aus. Doch selbst in so fröhlichen Augenblicken bleibt die Erinnerung an Maximilia ganz nah. "Ich höre an meinem Geburtstag das Lachen meiner kleinen Tochter und hoffe, darin auch als leises Echo das Lachen ihrer Schwester zu spüren", schrieb er bewegend.

Anzeige Anzeige

ActionPress Dr. Johannes Wimmer in einer TV-Show

Anzeige Anzeige

Instagram / doktorjohanneswimmer Dr. Johannes Wimmers Tochter Maxi

Anzeige Anzeige

Instagram / doktorjohanneswimmer Die zweite Tochter von Dr. Johannes Wimmer, November 2025