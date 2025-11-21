Paddington: Das muss Prinzessin Kate vor Kids geheim halten

Großer Glanz in London: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) besuchten am Mittwochabend die Royal Variety Performance im legendären London Palladium – ohne ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Und genau das wird zu Hause für lange Gesichter sorgen, wie die dreifache Mutter selbst verriet. Im Gespräch mit den Zwillingen Emelie und Olivia Edwards fragte sie: "Seid ihr Fans von Paddington?" Dann gestand die Prinzessin: "Meine Kinder werden sehr traurig sein; wir müssen das ganz geheim halten", und legte den Finger an die Lippen, wie die Royal Variety Charity berichtete. Denn hinter der Bühne wartete niemand Geringeres als Paddington – samt Marmeladenbrot für das royale Paar.

Schon vor dem ersten Ton lag feierliche Stimmung im Saal: Beim Einzug der Royals erhoben sich die Gäste, die Staatstrompeter bliesen Fanfaren, und Katherine Jenkins sang die Nationalhymne. Moderiert wurde die Show von Jason Manford. Auf der Bühne glänzten unter anderem Jessie J (37), ein exklusiver Ausschnitt aus "Paddington The Musical", das gerade am Savoy Theatre gestartet ist, sowie eine Jubiläumsnummer zu 40 Jahren "Les Misérables". Der Abend sammelte Spenden für die Royal Variety Charity, die Künstler in Not unterstützt, unter anderem mit Angeboten zur psychischen Gesundheit und dem traditionsreichen Pflegeheim Brinsworth House in Twickenham. Nach dem Schlussapplaus ging es für William und Catherine hinter die Kulissen zum großen Meet and Greet – inklusive der angekündigten Marmeladen-Sandwich-Überraschung von Paddington.

Für Kate war es ein besonderer Moment: Es war ihr erstes Mal bei einer Gala seit ihrer Krebsbehandlung. Die Prinzessin zeigte sich an der Seite von William entspannt und zugewandt, plauderte mit den jungen Blumenkindern, die Sträuße aus dem Garten von Brinsworth House überreichten, und schenkte dem Publikum immer wieder ein Lächeln. George, Charlotte und Louis sind bekennende Fans des kultigen Bären – seit der legendären Jubilee-Überraschung ihrer Urgroßmutter mit Paddington ist der pelzige Gentleman fester Bestandteil vieler Familienherzen. Die Royals wechseln sich traditionell bei der Gala ab; im vergangenen Jahr war der König als Schirmherr vor Ort. Dieses Mal genoss das Paar den Abend zu zweit – und hat zu Hause garantiert eine süße Geschichte mehr zu erzählen.

Getty Images Prinzessin Kate, 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance, London, am 19. November 2025.