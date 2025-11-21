Finale Überraschung: "Star Wars"-Serie kehrt früher zurück

Eine Überraschung für Star Wars-Fans: Die Animationsserie "Die Abenteuer der jungen Jedi" kehrt schneller zurück als gedacht. Der erste Trailer zur dritten Staffel, die am 8. Dezember 2025 auf Disney+ startet, ist nun veröffentlicht worden. Die Serie, die in der Ära der Hohen Republik angesiedelt ist, erzählt die Geschichte junger Jedi, die von Meister Yoda auf ihrem Weg begleitet werden. Im Trailer heißt es vielsagend: "Folge deinen Freunden… ein letztes Mal." Es wird damit klar, dass diese Staffel das Finale der Serie markiert.

Die Abschlussstaffel wird lediglich sieben Episoden umfassen, ein signifikanter Rückgang im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, die jeweils über 20 Folgen boten. Zudem erscheinen diesmal alle Episoden gleichzeitig, sodass Fans die gesamte Staffel in einem Rutsch ansehen können. In den neuen Folgen wird die Gruppe um Kai, Lys und Nubs mit gefährlichen Droiden konfrontiert, was spannende Abenteuer in der weit entfernten Galaxis verspricht. Die kürzere Staffel könnte eine Herausforderung für die Macher dargestellt haben, die Handlung zu einem runden Abschluss zu bringen.

"Die Abenteuer der jungen Jedi" hat seit ihrem Start viele Fans begeistern können, auch wenn die Serie primär auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. Die Hohe Republik als Handlungsrahmen bietet eine spannende Kulisse, die im "Star Wars"-Universum bisher wenig dargestellt wurde. Besonders die Freundschaft und das Zusammenspiel der jungen Machtnutzer stehen im Zentrum der Handlung. Mit der am Horizont liegenden Finalstaffel endet ein kurzes, aber galaktisches Kapitel dieser weit, weit entfernten Saga. Die Zukunft für "Star Wars"-Projekte auf Disney+ bleibt damit weiter spannend, wie Fans in regelmäßig aktualisierten Übersichten nachverfolgen können.

Star Wars, 1977

Daisy Ridley als Rey in "Star Wars"

Daisy Ridley und Adam Driver in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

