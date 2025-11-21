Sommerhaus-Wiedersehen: Fans feiern Ryans respektvolle Art

Das große Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars fiel in diesem Jahr besonders turbulent aus. Über 100 Minuten dauert die Reunion-Folge, in der viel gestritten, gebrüllt und beleidigt wird – insbesondere Edda Pilz (24) und ihr Ex Micha Klotz (27) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ex Ersin lassen kein gutes Haar aneinander. Einer fällt dabei mit seiner friedlichen Art positiv auf: Ryan Wöhrl. Der Realitystar hält sich zurück, äußert sich auf Nachfrage von Moderatorin Frauke Ludowig (61) überlegt zum Geschehen und bleibt höflich – das fällt auch den Zuschauern auf.

Auf TikTok gehen nun Zusammenschnitte mit Ryans peinlich berührten Gesichtsausdrücken viral. In den Kommentarspalten findet sich jede Menge Lob für den 23-Jährigen. "Dieser junge Mann ist erwachsener und reifer als alle anderen zusammen", findet ein User. Ein anderer schreibt: "Er hat eine gute Erziehung genossen und diese nicht vergessen. Ein toller junger Mann." Ein weiterer erlaubt sich einen kleinen Wortwitz und kommentiert: "Ach man, er hat einfach ein ryanes Herz." Das überschwängliche Lob geht nicht an Ryan vorbei – er bedankt sich selbst in der Kommentarspalte eines Videos der Creatorin Trash Radar für die Komplimente. "Danke an alle! Ich bin überwältigt", schreibt er dort.

Ein weiterer Zuschauer lobt Ryans Feingefühl im Umgang mit seinen Co-Stars – auch denen, mit denen er sich im Sommerhaus nicht immer so gut verstanden hat. "Ich fand es toll, wie er gesehen hat, wie es Edda ging und nicht weiter über das Thema reden wollte deswegen... Niemand hat gesehen, wie schlecht es Edda ging, außer Ryan", stellt er fest. Edda und Ryan kennen sich schon von ihrer Zeit bei Are You The One?, was im Sommerhaus Konfliktpotenzial bot. Doch Ryan war nicht Eddas einziges Problem: Mit ihrem jetzigen Expartner zerstritt sie sich so sehr, dass er beim Wiedersehen nicht einmal im selben Raum Platz nehmen durfte.

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL Ryan Wöhrl bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025