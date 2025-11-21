Wollen Charlotte Crosby und Jake trotz Krise weitere Kids?

Charlotte Crosby (35) hat offen über eine Beziehungskrise mit ihrem Verlobten Jake Ankers gesprochen. Das Reality-TV-Sternchen, bekannt aus der Serie "Geordie Shore", und der Geschäftsmann, die seit 2021 ein Paar sind, hatten nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Pixi im Februar mit den Herausforderungen des Familienalltags zu kämpfen. Bereits seit Oktober 2023 war die kleine Familie zu dritt, nachdem ihre erste Tochter Alba das Licht der Welt erblickte. Die anstrengenden Monate nach Pixis Geburt sorgten jedoch für Spannungen, wie Charlotte in einer Folge ihrer Serie "Geordie Stories: Charlotte, Mam Of Two" verriet. "Wir stritten viel wegen der typisch alltäglichen Dinge. Mit zwei Kindern und vollen Terminkalendern war es einfach schwer, alles unter einen Hut zu bringen", erklärte sie.

Trotz der schwierigen Phase ist die junge Mutter optimistisch und hat große Pläne für die Zukunft. Charlotte teilte in einem Interview mit der Daily Mail mit, dass sie zwar momentan nicht an weiteren Nachwuchs denkt, es aber dennoch nicht ausschließt. "Ich habe immer gesagt, dass ich nach meinem 37. Geburtstag keine weiteren Kinder mehr bekommen möchte. Ich werde im nächsten Jahr 36, also bleibt uns noch bis 2027 Zeit, um diese Entscheidung zu treffen", erzählte sie in dem Gespräch. Die beiden, die sich 2023 in Dubai verlobt hatten, nahmen ihre Fans sogar mit in diesen besonderen Moment, der in ihrer Realityshow "Charlotte in Sunderland" zu sehen war. Jake, der diesen romantischen Antrag vorbereitet hatte, offenbarte daraufhin in den sozialen Netzwerken: "Ich liebe dich mit ganzem Herzen."

Charlotte hat ihre Fans immer wieder an ihren Höhen und Tiefen teilhaben lassen. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über Herausforderungen in ihrer Beziehung und teilte ihre Gedanken häufig in sozialen Medien. Ihre Liebe zur Familie scheint das Band jedoch zu festigen. Auch in ihrer neuen Serie "Geordie Stories: Charlotte Mam of Two", die seit dem 19. November auf Paramount+ verfügbar ist, gewährt sie intime Einblicke in ihren Alltag. Neben den Herausforderungen der Elternschaft geben sie und Jake dabei auch einem breiteren Publikum einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens als Paar.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Realitystar Charlotte Crosby mit ihren beiden Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Jake und Charlotte Crosby im November 2023