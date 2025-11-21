Dieser Weihnachtsfilm stürmt Netflix-Charts im Eiltempo

Gerard Butler (56) muss seine Spitzenposition bei Netflix räumen: Seit dem 21. November führt die romantische Weihnachtskomödie "Champagne Problems" die Film-Charts an und verdrängt den frischen Action-Kracher "Criminal Squad 2" auf Rang zwei. Der Wechsel an der Spitze vollzieht sich mitten in der beginnenden Festtagssaison, in der Nutzer offenbar lieber Glitzer, Tannenduft und Herzklopfen streamen als Adrenalin pur. Während "Criminal Squad 2" vor Kurzem noch direkt auf Platz 1 geschossen war, zieht die neue Nummer eins nun vorbei – mit Frankreich-Flair, Feiertagsstimmung und einer großen Portion Romantik.

Hinter "Champagne Problems" steht Regisseur Mark Steven Johnson, der das winterliche Frankreich zur Bühne für eine funkelnde Liebesgeschichte macht: Minka Kelly (45) spielt die ehrgeizige Geschäftsfrau Sydney, die kurz vor Weihnachten anreist, um die Übernahme einer traditionsreichen Champagnermarke abzuschließen. Dort funkt es ausgerechnet mit Julien, dem Sohn des Firmengründers, verkörpert von Tomasz Wozniczka. Die Romanze bringt nicht nur Sydneys Pläne durcheinander, sie trifft auch genau den Nerv der Saison. Ein Blick in die aktuellen Top 10 zeigt den Trend deutlich: Zwischen "Weihnachten unter den Polarlichtern", "A Merry Little Ex-Mas" und "A Cinderella Christmas Ball" behauptet sich Butlers "Criminal Squad 2" auf Platz zwei – dicht gefolgt von Titeln wie "Plane" und "Frankenstein".

Für Gerard Butler ist der Chart-Rutsch kein Dämpfer in Sachen Publikumsliebling. Der Schotte hat sich in den vergangenen Monaten mit mehreren Streaming-Hits als verlässliches Zugpferd im Actionfach gezeigt – auch "Plane" begeisterte viele Zuschauer mit Hochspannung und Heldentum unter Druck. Abseits der Leinwand ist Gerard für seine bodenständige Art bekannt, spricht in Interviews gern über seine schottischen Wurzeln und die enge Bindung zu Familie und Freunden. In sozialen Momenten wirkt der Star oft nahbar, teilt Einblicke in Reisen, Hobbys und seinen Freundeskreis – eine private Seite, die Fans mögen, während sie ihn auf dem Bildschirm als kompromisslosen Kämpfer feiern.

Anzeige Anzeige

Mika Cotellon/Netflix Minka Kelly und Tom Wozniczka in "Champagne Problems"

Anzeige Anzeige

Getty Images Minka Kelly und Tom Wozniczka, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerard Butler und Mike Colter bei der New Yorker Premiere von "Plane" im AMC Lincoln Square Theater