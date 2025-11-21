Plant Victoria Beckham Multi-Millionen-Verkauf ihrer Marke?

Victoria Beckham (51) steht offenbar vor einer weitreichenden Entscheidung: Laut Berichten von Mirror erwägt sie, ihre Mode- und Beauty-Marke zum Verkauf anzubieten. Bereits seit 2008 arbeitet das ehemalige Spice Girls-Mitglied an dem gleichnamigen Label, das sich in den vergangenen Jahren nicht immer als lukrativ erwies. Nun scheint sich ein profitabler Ausweg abzuzeichnen: Angeblich wird die Marke begleitet durch das Finanzinstitut Rothschild & Co zum Verkauf vorbereitet und könnte eine Bewertung von umgerechnet 86 Millionen Euro erzielen. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung, doch hinter den Kulissen deutet einiges auf Bewegung hin.

Die Marke hat vor allem in den letzten Jahren gemischte Ergebnisse erzielt. Während die Mode weiterhin mit roten Zahlen kämpfte, sorgte insbesondere Victorias Beauty-Linie für positive Schlagzeilen. So wird berichtet, dass rund 70 Prozent der Einnahmen über den Webshop generiert werden. Produkte wie ein Eyeliner, der etwa alle 30 Sekunden über den Tresen geht, oder eine Grundierung, die online teils restlos ausverkauft ist, machen die Sparte besonders attraktiv für potenzielle Käufer. Trotz anfänglicher Verluste und Investitionen, die sowohl von Victoria als auch von ihrem Mann David Beckham (50) getragen wurden, zeigt sich zumindest die Geschäftssparte Beauty als wachsender Erfolg.

Privat und beruflich haben Victoria und David in der Vergangenheit bereits herausfordernde Phasen gemeistert. In der kürzlich veröffentlichten Netflix-Dokumentation der Familie sprach die Designerin offen über die schweren Momente in ihrer Karriere und die Unterstützung ihres Mannes. David, einst einer der weltweit bestbezahlten Fußballer, offenbarte, wie hart es für ihn war, Victorias finanzielle Schwierigkeiten mitzuerleben. "Victoria ist eine stolze Frau, und es ist schwierig, so etwas als Paar durchzustehen", gestand er in der Doku. Trotz aller Hindernisse scheint das Paar fest entschlossen, gemeinsam den weiteren Weg für Victorias Unternehmen zu definieren – sei es durch einen Verkauf oder neue Ansätze.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images Victoria und David Beckham, November 2025