Kosmetikmarke A fordert 1,6 Mio. Euro von Kim Soo-hyun

Am Morgen des 21. Novembers fand in Seoul die erste Anhörung im Rechtsstreit zwischen der Kosmetikmarke A und Kim Soo-hyun (37) statt. Die Marke wirft dem südkoreanischen Schauspieler einen Vertragsbruch als Werbebotschafter vor und fordert Schadensersatz in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Der Vertrag, der ursprünglich bis August dieses Jahres laufen sollte, wurde im März vorzeitig beendet. Anlass dafür waren Anschuldigungen, Kim habe eine Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt. Das Unternehmen sieht darin eine Verletzung der vertraglich geforderten Aufrechterhaltung eines respektablen Images.

Kim Soo-hyuns Anwälte wiesen die Vorwürfe entschieden zurück. Es habe keine Absprachen im Vertrag gegeben, die das Verhalten außerhalb des Arbeitsverhältnisses geregelt hätten. Außerdem habe die Beziehung zur Schauspielerin Kim Sae-ron (†24) erst begonnen, als diese volljährig war. Laut allkpop erklärten die Anwälte im Gericht: "Die Behauptung, Kim Soo-hyun habe die Schauspielerin Kim Sae-ron als Minderjährige gedatet, ist völlig falsch. Sie waren ein Paar, als sie volljährig war." Die Kosmetikmarke rechtfertigte im ersten Gerichtstermin die Klageerhöhung von zunächst 295.000 Euro auf 1,6 Millionen Euro mit Hinweis auf einen Vertragszusatz, der bei Vertragsbruch die Zahlung des doppelten Honorars vorsieht. Das Gericht hat als Datum für die nächste Anhörung den 13. März 2026 festgelegt.

Kim Soo-hyun gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler Südkoreas und war vor den Vorwürfen für zahlreiche Marken international tätig. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch "The Thieves" im Jahr 2012 und seine Rolle als nordkoreanischer Spion in dem Film "Secretly, Greatly" von 2013. Die Gerüchte um sein Privatleben und die rechtlichen Auseinandersetzungen bedrohen nun seine positive Wahrnehmung in der Unternehmens- und Werbewelt. Seine Ex-Freundin Kim Sae-ron beging am 16. Februar 2015, dem Geburtstag von Kim Soo-hyun, Suizid.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, ActionPress Kim Soo-hyun und Kim Sae-ron

Anzeige Anzeige

Instagram / soohyun_k216 Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler

1,6 Mio. Euro Schadensersatz: Wie findet ihr die Höhe der Forderung? Angemessen – Vertragsbruch kostet nun mal. Überzogen – das wirkt eher wie Druckmittel als fairer Ausgleich. Ergebnis anzeigen