Missbrauch: Howard Carpendale spricht über Kindheitstrauma

In seiner neuen Autobiografie "Unerwartet" berichtet Howard Carpendale (79) von der wohl schlimmsten Erfahrung seines Lebens, die den Sänger für immer geprägt hat. In seiner Kindheit, als er gerade mal zehn Jahre alt war, wurde der heutige Superstar missbraucht. "Ich wusste nicht, was ich tun soll", erinnert sich der "Nachts, wenn alles schläft"-Interpret und schildert, was ihm damals, vor fast 70 Jahren, zugestoßen ist.

Howard lebte gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Schwestern Jean in Südafrika. Ein britischer Matrose namens Archie, ein Bekannter seines Vaters, habe seine Eltern gefragt, ob er mit dem Jungen ins Kino gehen dürfe. Sie willigten ein – doch als sie auf dem Heimweg durch einen Park liefen, begann der Mann zuerst ihn und dann sich selbst anzufassen. "Mit seiner riesigen Hand greift er nach meinem linken Knie. Er tätschelt es. Und lacht, ein heiseres Lachen. Seine Hand streift mein Bein hinauf, immer höher. Ich erstarre", schreibt er in seinem Buch. Diese schreckliche Situation wiederholte sich noch zweimal. Erst als der Bekannte nicht mehr bei ihnen auftauchte, habe Howard den Mut gefunden, seinen Eltern davon zu erzählen. Mutter und Vater schwiegen dazu – eine Reaktion, die der 79-Jährige ihnen heute zwar nicht übel nehme, der Gedanke daran tut trotzdem weh. "Über Sexualität sprach man nicht. Homosexualität und Pädophilie waren ein noch größeres Tabu", schreibt er und fügt hinzu: "Aber dieser Mann hätte sonst etwas mit mir anstellen können. Er hätte mich umbringen können."

Howards Eltern sind mittlerweile beide verstorben – und auch seine älteren Schwestern leben nicht mehr. Der Schlagersänger ist jedoch selbst stolzer Vater von zwei Söhnen. Sein ältester, Wayne Carpendale (48) schenkte ihm gemeinsam mit seiner Frau, Moderatorin Annemarie Carpendale (48), im Jahr 2018 einen Enkelsohn. In der Rolle des Großvaters geht Howard voll und ganz auf und kommt, wann immer die Sprache auf den kleinen Mads kommt, ins Schwärmen.

Imago Howard Carpendale im Jahr 1999

Imago Howard Carpendale in Deutschland, 1990er Jahre

