Ein Jahr ohne Liam Payne: Schwester Ruths ergreifende Worte

Ein Jahr nach der Beisetzung von Liam Payne (†31) hat seine Schwester Ruth Gibbins mit bewegenden Zeilen an den Sänger erinnert. In einer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto aus den X Factor-Anfängen und blickte auf den 20. November zurück, den Tag, an dem Familie und Freunde in der Saint Mary’s Church im englischen Amersham Abschied nahmen. In ihrem Post schrieb Ruth: "Vor einem Jahr heute, der schwerste Abschied meines Lebens, eine Beerdigung, die ich niemals hätte planen sollen, und jeden Tag seitdem, den ich niemals ohne ihn hätte leben sollen." Weiter schrieb sie: "Ihn zu vermissen ist jetzt Teil des Atmens. Es wird nicht leichter, das ist nur eine Lüge, damit es sich besser anfühlt." Und sie schloss mit den Worten: "Unendliche Liebe, unendlicher Verlust."

Auch andere Familienmitglieder ehrten den Verstorbenen. Liams ältere Schwester Nicola veröffentlichte kürzlich ebenfalls emotionale Beiträge, in denen sie beschrieb, wie die Familie versucht, sein Andenken am Leben zu erhalten, besonders für seinen achtjährigen Sohn Bear (8). Mit Fotos und Geschichten wolle sie dem Jungen zeigen, wie außergewöhnlich sein Vater war. Gleichzeitig offenbarte sie, wie tief der Verlust schmerzt und wie dieser immer noch das Familienleben überschattet.

Der ehemalige One Direction-Star war im Oktober des vergangenen Jahres in Buenos Aires gestorben, nachdem er von einem Hotelbalkon gestürzt war. Laut Obduktionsbericht starb Liam an multiplen Traumata sowie inneren und äußeren Blutungen. Die juristische Aufarbeitung des Falls geht unterdessen weiter: Der zuständige Coroner in Buckinghamshire erklärte jüngst in einer kurzen Anhörung, dass in Argentinien weiterhin Ermittlungen zu den Umständen laufen und das Verfahren in Großbritannien mit übersetzten Unterlagen und Zeugenaussagen fortgesetzt werden soll. Eine weitere Voranhörung ist für den 7. Mai 2026 terminiert.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Schwester Ruth

Instagram / np2788 Liam Payne mit seinen Schwestern Ruth und Nicola