Uma Thurman und Quentin Tarantino wieder Seite an Seite

Nach sechs Jahren haben Quentin Tarantino (62) und Uma Thurman (55) wieder gemeinsam einen roten Teppich betreten. Die beiden stellten "The Lost Chapter: Yuki’s Revenge" vor, ein Kapitel aus der "Kill Bill"-Welt, das zwar im Drehbuch stand, aber bislang nie verfilmt wurde und nun als zentrale Storyline in "Fortnite: Chapter 7" erscheint. Der Release ist für Ende des Monats angekündigt, wie Daily Mail berichtet. Die Schauspielerin sorgte dabei für Aufsehen, als sie ein "Kill Bill"-Shirt trug und damit an ihre ikonische Rolle als "Die Braut" erinnerte. Auch Quentins Ehefrau Danielle Pick war an seiner Seite und beeindruckte in einem schwarzen Kleid mit eleganten Cut-outs.

Die beiden Filmgrößen blicken zwar auf eine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit bei "Pulp Fiction" und "Kill Bill" zurück, ihre berufliche Beziehung wurde jedoch durch einen Unfall am Set belastet. Während der Dreharbeiten erlitt Uma bei einem Autostunt Verletzungen, die zu Spannungen zwischen ihr und Quentin führten. In einem Interview mit Deadline erklärte der Regisseur: "Es war herzzerreißend. Es ist nicht nur einer der größten Fehler meiner Karriere, sondern auch einer der größten meines Lebens." Trotz der Ereignisse hielten die beiden den Kontakt, und Quentin unterstützte Uma später, als sie Aufnahmen des Unfalls nutzte, um den mutmaßlichen Vertuschungsversuch durch Harvey Weinstein (73) offenzulegen.

Neben ihrer Beteiligung an "Fortnite" gibt es für Fans der "Kill Bill"-Reihe weitere spannende Neuigkeiten. Am 5. Dezember wird erstmals ein Kinocut der Filme als zusammenhängendes Werk veröffentlicht. Der epische Zusammenschnitt dauert vier Stunden und 41 Minuten und enthält eine bislang nicht gezeigte Anime-Sequenz. Quentin hegt außerdem schon lange die Idee eines dritten Teils der Reihe, der den Fokus auf "Die Braut" und ihre Tochter legen könnte. Über diese potenzielle Fortsetzung sprach er unter anderem 2021 im Podcast "The Joe Rogan Experience", wobei er sich begeistert darüber zeigte, Uma und ihre echte Tochter Maya Hawke (27) für das Projekt einzuspannen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino und Uma Thurman bei "Fortnite Now Playing" im Vista Theater in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino bei "Fortnite Now Playing"

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Hawke, Juni 2024