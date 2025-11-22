Rekordverdächtig: "Wicked: For Good" ist auf Erfolgskurs

Wicked: For Good startet mit beeindruckenden Zahlen in den Kinos. Allein in den US-Vorpremieren am Donnerstag konnten knapp 19 Millionen Euro eingespielt werden. Nach Berichten von Deadline müssen dazu noch Gewinne aus Amazon-Vorführungen und Premium-Fanvorstellungen am Mittwoch gerechnet werden. Damit ist der neue Film von Jon M. Chu (46) auf gutem Kurs, den bisherigen Jahresrekord von "Fantastic Four: First Steps" zu brechen. Der Marvel-Film spielte in den Previews rund 21 Millionen Euro ein.

Auch international wird für "Wicked: For Good" ein starker Einstieg erwartet: Die Prognosen gehen von einem globalen Einspielergebnis von über 170 Millionen Euro allein in den ersten Tagen aus. Bereits der erste "Wicked"-Film bewies seine Stärke in den nordamerikanischen Kinos, wo er 63 Prozent seines weltweiten Ergebnisses von 654 Millionen Euro generierte. Ob Teil zwei mit seinen Zahlen den "Minecraft Film" und die Neuverfilmung von "Lilo & Stitch" übertreffen wird, bleibt abzuwarten.

Für den Erfolg des Musicals sind nicht zuletzt die Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32) verantwortlich. Dank der inzwischen jahrelangen Zusammenarbeit sind die beiden Schauspielerinnen zu engen Freundinnen geworden. In einem emotionalen Interview mit E! News schwärmte die "7 Rings"-Interpretin: "Es war eine unglaubliche Reise, mit Menschen, die wir lieben und kreativ sehr schätzen." Sie verspüre eine "überwältigende Dankbarkeit" für die Chance, an diesem Projekt mitzuwirken.

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London

Gareth Cattermole / Staff, Getty Images Europe Der Cast von "Wicked" auf der UK Premiere in London, November 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Darstellerinnen von "Wicked"