So glücklich ist Simone Thomalla mit ihrem Partner René

In Berlin wurde am Donnerstag die Premiere der neuen Show "Alizé" des berühmten Cirque du Soleil gefeiert. Unter den Gästen waren auch Simone Thomalla (60) und ihr Freund René. Die Turteltauben erschienen in eleganten schwarzen Outfits im Theater. Glücklich posierten sie für die Fotografen, während sich die Tatort-Bekanntheit an ihren Liebsten kuschelte. Im Gespräch mit Bild erklärte die Schauspielerin: "Bei uns ist alles gut, alles bestens!" Sie habe sich sehr gefreut, gemeinsam mit ihrem Partner zu der Vorstellung des berühmten Zirkus eingeladen worden zu sein.

Die Show lockte neben Simone und René noch viele weitere Stars ins Theater. Auch Michaela May (73) und Heike Makatsch (54) besuchten die Vorführung. "Ich bin so berührt, das war so schön, ich könnte weinen. Ich war wirklich dabei, mit den Emotionen und den Tränen zu kämpfen, so schön war das", schwärmte außerdem Modemacher Harald Glööckler (60) im Gespräch mit der Tageszeitung und fügte hinzu: "Diese Show ist eine große Bereicherung für Berlin!"

René und Simone sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Im Februar sprach die gebürtige Leipzigerin erstmals über den neuen Mann an ihrer Seite. Im Sommer feierten sie dann ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Der Mitte-50-Jährige steht selbst nicht in der Öffentlichkeit, wie Bild berichtete. Allerdings ist seine Tochter die Reality-TV-Bekanntheit Denise Merten (35). Der Unternehmer ist Mitbesitzer einer Baufirma in Berlin. Außerdem engagiert er sich als Betreuer und Jugendleiter eines Fußballvereins.

Getty Images Simone Thomalla und ihr Partner René in Berlin, November 2025

Getty Images Harald Glööckler in Berlin, November 2025

ActionPress / AEDT Denise Merten, René Merten und Simone Thomalla im Juli 2025