Aurelia Lamprecht wird jeden Tag im Netz sexuell belästigt

Aurelia Lamprecht meldet sich auf Instagram zu Wort, um ein ernstes Thema anzusprechen. Sie repostet ein Video von Charlotte Würdig (47), in dem sie Hassnachrichten vorliest, die sie in den sozialen Medien erreichen. "Ein sehr wichtiges Thema", findet Aurelia und packt aus: "Auch ich werde tagtäglich auf Social Media sexuell belästigt und online mit Gewalt und dem Tod bedroht." Die Love Island-Bekanntheit teilt sogar einige Screenshots mit Beispielen, in denen fremde Männer ihre sexuellen Fantasien mit ihr teilen.

Aurelia erzählt, sie habe schon viele Erfahrungen damit, solche Nachrichten zur Anzeige zu bringen – teilweise mit Erfolg. Sie schildert: "Aber es ist extrem schwer, sich da alleine durchzukämpfen." In einem weiteren Post gibt sie zu, dass die teilweise beleidigenden Botschaften auch ihr Verhältnis zu ihrem Körper negativ beeinflussen. "Bevor ich eine Person des öffentlichen Lebens war, habe ich mir nie Gedanken über meinen Körper gemacht, ich habe mich immer geliebt, wie ich war, und ich hätte niemals für möglich gehalten, dass es Menschen geben könnte, die mich ohne Grund einfach hassen würden. Aber sie gibt es. Heute weiß ich, dass es die Eigenprojektion der Person selbst ist", gibt sie zu bedenken.

Aurelia positionierte sich schon in der Vergangenheit als eine Person, die schwierige Themen nicht scheut. Immer wieder klärte sie im Netz über das Thema Stalking auf und sprach dabei auch über ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Aktuell ist sie bei Der Promihof zu sehen – dort flossen nach einer hitzigen Auseinandersetzung mit Co-Star Cosimo Citiolo (44) bei Aurelia die Tränen. "Ich packe das gar nicht, wenn Männer mich aggressiv anschauen. Ich habe schlimme Sachen mit so was erlebt. Das geht gar nicht", schluchzte sie und erklärte: "Es wurde in der Vergangenheit Gewalt mir gegenüber ausgeübt von einem Mann. Nicht nur einmal."

Imago Aurelia Lamprecht bei Fame Fighting 2 im November 2024

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

