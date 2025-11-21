"Meine Figur": Samira Yavuz kontert Photoshop-Unterstellung

Auf Instagram hat sich Samira Yavuz (31) in ihrer Story im T-Shirt und Tanga gezeigt – im Mittelpunkt ganz klar ihre schmale Silhouette. Kaum online, flatterten die ersten Reaktionen ein: Unterstellungen von Facetune, Filtern und Photoshop inklusive. Ein Nutzer monierte, Arme und Beine wirkten unnatürlich schmal, ein anderer behauptete, so schlank sei die Reality-Bekanntheit ohne Effekte gar nicht. Samira reagierte prompt in der Story, wo sie die Nachrichten einblendete und die Vorwürfe adressierte.

Mit fester Stimme konterte die Influencerin die Spekulationen und machte klar, dass an den Aufnahmen nichts geschönt sei: "Es ist einfach meine Figur." Die zweifache Mutter erklärte, sie bekomme seit dem Morgen Nachrichten mit Photoshop-Vorwürfen, fühle sich dadurch aber eher bestätigt: "Ich bin f*cking stolz darauf, dass du denkst, dass diese Realität Photoshop ist." Und weiter: "Gibt mir zehn von zehn Vibes, okay? Kann nichts dafür, sieht einfach geil aus. Aber warum immer so gemein?" Damit nahm sie den Vorwürfen öffentlich den Wind aus den Segeln und setzte ein deutliches Statement.

Vor wenigen Wochen sprach die Reality-Bekanntheit offen über die schwere Zeit nach der Trennung von Serkan Yavuz (32). In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählte sie: "Ich hab wieder so richtig Bock, was aus mir zu machen. Ich empfinde mich als schön. Ich lege wieder mehr Wert auf mich. Es ist mehr Motivation da dafür." Nach eigenen Worten habe sie neue Kraft geschöpft und sich vorgenommen, optimistisch nach vorn zu schauen. Auch der Familienalltag verlangte Veränderungen. Die zweifache Mutter betont, dass sie und ihr Ex-Partner das Wohl der gemeinsamen Töchter immer in den Mittelpunkt stellen wollten.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, November 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025