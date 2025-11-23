Felix Neureuthers Kids helfen über Verlust der Mama hinweg

Felix Neureuther (41) hat in der Sky-Show "Meine Geschichte" mit Riccardo Basile (34) über den Verlust seiner Mutter Rosi Mittermaier (†72) gesprochen, die Anfang 2023 nach schwerer Krankheit verstarb. Sichtbar emotional erzählte der ehemalige Skirennläufer und Vater von vier Kindern, wie sehr ihm seine Mutter fehle – "Sie als Mensch natürlich", sagte er mit Tränen in den Augen. Besonders schmerzlich sei für ihn, dass seine Kinder ihre Oma nicht mehr erleben dürfen. "Wenn ein geliebter Mensch geht, das ist nie einfach", fügte Felix hinzu und erklärte, wie sehr ihm seine Familie dabei helfe, mit diesem Verlust umzugehen.

Auf die Frage, wie er seinen Kindern den Tod ihrer Großmutter erkläre, antwortete Felix mit berührenden Worten: "Die Oma ist im Himmel." Wenn Fragen kämen oder die Kinder nach ihrer Oma verlangten, versuche er, ihnen Trost zu spenden und ihnen zu erklären, dass die Oma weiterhin in ihren Gedanken bei ihnen sei. "Sie freut sich, ärgert sich mit uns, ist traurig mit uns – sie ist immer noch irgendwo bei uns", schilderte er. Besonders bewegend war auch seine Antwort auf die Frage, ob er die Präsenz seiner Mutter weiterhin spüre. Ohne Zögern sagte Felix: "Ja klar", und beschrieb, wie sehr dieser Gedanke ihm Kraft schenke.

Rosi Mittermaier, die ikonische Skirennläuferin und zweifache Olympiasiegerin, war über ihren sportlichen Erfolg hinaus für ihre warmherzige und familiäre Art bekannt. Felix erinnerte daran, wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie war. Die letzten Worte seiner Mutter zeigten, wie sehr sie auf die Stärke und das Wohlergehen ihrer Kinder und Enkel vertraute. Felix, der den Fokus auf das Glück seiner Familie legt, wird diese Worte seiner Mutter offenbar auch weiterhin in Ehren halten.

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016

Getty Images Felix Neureuther im Juni 2025

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023