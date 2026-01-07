Deshalb wandert Anne Wünsche ausgerechnet nach Zürich aus

Anne Wünsche (34) macht ernst: Die Influencerin verabschiedet sich 2026 aus Deutschland. Doch anstatt wie andere Influencer in Dubai oder Mallorca ihre Zelte aufzuschlagen, entschied sich die junge Mutter für ein Leben in Zürich. In einer offiziellen Mitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt Anne, warum es ausgerechnet die Schweizer Metropole sein soll: Der Schritt sei geplant, um Familienleben und persönliche Träume besser zu vereinen. Ausschlaggebend seien die Wege zwischen ihrem neuen Alltag und Berlin, wo der Vater ihrer Kinder lebt. "Mallorca ist und bleibt mein großer Lebenstraum", betont Anne, doch die Realität stelle sie vor logistische Hürden.

Konkret rechnet die Social-Media-Bekanntheit vor, dass der Flug von Mallorca nach Berlin knapp drei Stunden dauert – mit Wartezeiten gehe schnell ein halber Tag drauf. Weil Anne ihren Kindern die regelmäßigen Kontakte zum Vater ermöglichen möchte, wäre der Alltag somit extrem stressig. "Da ich meinen Kindern ihren Vater nicht nehmen möchte, müsste ich mindestens jede zweite Woche nach Berlin fliegen", erklärt sie. Das sei auf Dauer zu belastend, "sowohl für die Kinder als auch für mich". Zürich hingegen liegt näher an Berlin und zugleich näher an Mallorca. Dazu komme, dass die Stadt sie ästhetisch überzeugt und die gemeinsame Sprache den Start erleichtert. "Es ist nicht die perfekte Lösung, aber wenn ich meinem Traum näherkommen will, muss ich wohl in einen sauren Apfel beißen", sagt Anne, und lobt Zürich als "wunderschöne Stadt" mit weniger sprachlichen Hürden.

Die dreifache Mutter hatte zuletzt offen darüber gesprochen, dass sie die anstehenden Veränderungen mit den Kindern sorgfältig plant. Für Anne steht im Vordergrund, das neue Kapitel mit realistischen Erwartungen anzugehen und den Familienalltag stabil zu halten. Privat sucht Anne unterdessen den Ausgleich im Routinierten: gemeinsame Mahlzeiten, kleine Traditionen mit den Kids und feste Zeitfenster abseits des Handys gehören dazu. Freunde beschreiben sie als jemanden, der Listen schreibt, bevor er Koffer packt, und der lieber einmal mehr telefoniert, bevor es an den Flughafen geht. Genau diese Mischung aus Bauchgefühl und präziser Planung zieht sich auch durch Annes Umzug – nah genug an Berlin, um Beziehungen zu pflegen, und nah genug am Traum, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin