Auch dieser Comedian tanzt als Kandidat bei "Let's Dance"

Nach und nach gibt RTL die Kandidaten der diesjährigen Let's Dance-Staffel bekannt. Nun überrascht der Sender mit dem nächsten Promi, der sich aufs Parkett traut: Comedian Simon Gosejohann (49) stellt sich 2026 der "Let's Dance"-Herausforderung – live im Kölner Studio, gemeinsam mit einer Profitänzerin und vor großem Publikum. Der Berliner will tanzen lernen, ernsthaft trainieren und es, wie er sagt, "bis ins Finale twerken". "Dass ich dabei sein darf, ist für mich einfach nur die Krönung", betont die TV-Bekanntheit im Interview und verrät zudem, dass es für ihn die "letzte große Abendshow" sein wird.

In die Proben geht der 49-Jährige mit einer klaren Ansage. "Ich nehme diese Show wahnsinnig ernst. Ich nehme diesen Sport wahnsinnig ernst", betont er. Gleichzeitig weiß der Spaßmacher, dass "Let's Dance" mehr ist als Technik und Taktgefühl: Es geht auch um Show, Kostüme und Haltung. "Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich in so 'ner Glitzerleggins so ernst nehmen kann. Da muss ich noch hinkommen", meint er – und lacht den Moment selbstbewusst weg. Der Entertainer, bekannt aus "Comedystreet" und "Elton vs. Simon", bringt damit Ehrgeiz und Humor unter einen Hut. "Ich bin bereit, mein Körper ist bereit. Das kann nur gut werden", kündigt er an.

Privat lebt Simon in Berlin und hat seine TV-Karriere einst als Moderator begonnen, bevor er mit versteckter Kamera Passanten überraschte und sich als schlagfertiger Impro-Könner einen Namen machte. Kollegen schätzen an ihm den schnellen Witz und die Spielfreude, die auch im Trainingssaal helfen dürfte, wenn Schritte nicht auf Anhieb sitzen. Auf dem "Let's Dance"-Parkett trifft er 2026 auf prominente Mitstreiter wie die Schauspieler Jan Kittmann und Esther Schweins (55). Außerdem bekannt sind schon Influencerin Vanessa Borck (29), Moderatorin Sonya Kraus (52) und Sängerin Nadja Benaissa (43). Für Simon könnte genau diese Mischung aus Wettbewerbsgeist und Teamgefühl den Reiz ausmachen: viel Bühne, viel Begegnung – und jede Menge Raum für charmante Scherze zwischen Cha-Cha-Cha und Charleston.

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Getty Images Simon Gosejohann bei den 22. Comedy Awards in Köln 2018

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg