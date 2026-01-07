"Geht los": Die Geburt von Hannah Kerschbaumers Baby startet

Hannah Kerschbaumer (33) hat den Startschuss für ihr Baby gegeben: In ihrer Instagram-Story meldet sich die TV-Bekanntheit am Mittwochvormittag aus der Klinik. In einem grünen OP-Kittel berichtet sie ihren Fans: "Es geht gleich los. Wir sehen gleich die Maus. Ich bin aufgeregt und habe auch ein bisschen Angst, aber das wird schon." Die Geburt per Kaiserschnitt ist für Hannah ein großer Schritt, doch sie wirkt zuversichtlich. "Drückt mir die Daumen. Ich melde mich, sobald alles vorbei ist", lässt sie ihre Fans wissen.

Unter dem Beitrag sammeln sich in Minuten liebevolle Kommentare aus der Community der Influencerin. Unzählige Nachrichten trudeln ein, viele mit Herz- und Daumen-Emojis. "Ich wünsche euch alles Liebe", heißt es in einem Kommentar. "Alles Liebe und ganz viel Kraft. Du schaffst das", schreibt eine andere Nutzerin. "Daumen sind gedrückt und nur das Beste für euch", fügt ein Fan an. Hannah hat die Schwangerschaft schon monatelang im Netz begleitet und ihren Fans damit einen ehrlichen Einblick in ihre Babyreise gegeben.

Für Hannah war schnell klar, dass das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommen sollte, doch die Frage blieb trotzdem lange ungeklärt. Bereits im September 2025 befasste sie sich mit dem Thema. Sie erklärte damals auf Social Media, dass sie vor einer natürlichen Geburt "unfassbare Angst" habe. Auch bei ihrem ersten Kind entschied sich die 33-Jährige für einen Kaiserschnitt, doch nun seien größere Risiken mit dem Eingriff verbunden. Hannah überlegte deshalb: "Entweder ich stelle mich meinen Ängsten und bekomme mein Kind auf natürlichem Wege – oder mein Traum von einer großen Familie zerplatzt."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

