Ganz der Papa: Felix Neureuthers Sohn Leo liebt Action

Felix Neureuther (41) und sein Sohn Leo haben jüngst in der Wexl Arena in Niederösterreich für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige Skirennläufer und sein fünfjähriger Sohn posierten lässig als Vater-Sohn-Duo auf ihren Downhill-Bikes, dabei gaben sie im Partner-Look richtig Gas. Beide trugen Helme sowie Schonerausrüstung und formten passend ein Victory-Zeichen mit den Händen. Doch nicht nur Leo bewies, dass ihm der Sport im Blut liegt. Auch die Schwestern Matilda (7) und Lotta (3) hatten sichtlich Spaß. Lotta sauste auf ihrem kleinen Fahrrad sogar ihrer Mama, der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther (35), davon.

Die Familie hatte in der Wexl Arena, einem riesigen Outdoor-Paradies mit Motorikpark und verschiedenen Strecken, sichtlich Spaß und war direkt an zwei Tagen hintereinander vor Ort. Während die Kinder die Radstrecken unsicher machten, kümmerte sich Miriam um den jüngsten Familienzuwachs, den sie sicher in einer Babytrage spazieren führte. "Unsere Zeit hier draußen ist einfach unbezahlbar", ließ Felix bereits zuvor mehrfach durchblicken. Der Sportler, der zudem das Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau!" ins Leben gerufen hat, setzt sich engagiert dafür ein, dass Kinder früh Gefallen an Bewegung und Sport finden.

Privat läuft bei Familie Neureuther alles rund. Die Familie, augenscheinlich ein echter Action-Clan, teilt ihre Abenteuer und sportlichen Highlights auch regelmäßig mit ihrer großen Fangemeinde auf Instagram. Die Kinder wachsen mit Fahrrädern und Skiern auf und sind schon jetzt kleine Profis. Matilda, die älteste Tochter, stand bereits mit fünf Jahren beeindruckend sicher auf den Skiern. "Das liegt bei uns in der Familie", sagte Felix vor einiger Zeit über die sportliche Leidenschaft, die offenbar von Generation zu Generation bei den Neureuthers weitergegeben wird.

Instagram / miriamneureuther Felix Neureuther und sein Sohn Leo beim Biken, August 2025

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023