Diese Stars treten bei neuer "#CoupleChallenge"-Staffel an

#CoupleChallenge geht in eine neue Runde. Am 21. Januar meldet sich das Spielformat für Duos aller Art zurück. Nun gibt der Sender RTLZWEI auch bekannt, auf welche Kandidaten sich die Fans freuen können. Mit dabei sind wie immer bekannte Gesichter aus dem deutschen Reality-TV, wie unter anderem Aleks Petrovic (34) und sein Bruder Marko. Für die Geschwister ist es das erste gemeinsame Format. Pärchen-Power bringen zudem Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Liza Waschke und ihr Freund Sebastian Fobe (40). Auch für die beiden stellt "#CoupleChallenge" eine Premiere dar. Zum einen ist es Lizas erste Realityshow und zum anderen der erste TV-Auftritt mit Sebastian. Ein wenig mehr Reality-Erfahrung hat das Ehepaar Virginia und Andrew Weiss, immerhin haben die beiden ihre eigene Doku-Show. Ihnen schließen sich Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose an, die bereits als Paar bei Forsthaus Rampensau waren.

Auch für Sophie Welack und ihren Freund Hendrik Sünder ist es erst das zweite Reality-Format. Die beiden versuchten sich vergangenes Jahr in der ersten Staffel Das Sommerhaus der Normalos – und konnten sogar gewinnen. Dazu kommen Patrick und Bettina Habig. Bettina ist als "Texas Patti" als Erotik-Model unterwegs und zusammen mit Patrick bildet sie eines von Deutschlands bekanntesten Pärchen der Szene. Die Gruppe vollständig machen drei Duos, die sicher interessant werden könnten. Zum einen tritt Model Zoe Saip (26) mit ihrem Freund Patrik an – die beiden verbinden Temperament und innere Ruhe, also zwei absolute Gegenpole. It-Girl Emmy Russ (26) hat sich ihrem Bekannten Samuel zusammengetan. Die beiden sind aber kein eingeschworenes Team und müssen ihre Dynamik im Camp erst finden. Zu guter Letzt bildet RTLZWEI noch ein Secret-Couple. Dieses besteht aus Ariel und Joshi Josh. Die beiden kennen sich überhaupt nicht und erfuhren erst vor Ort, dass sie ein Team sind.

Verfolgen können die Fans "#CoupleChallenge" ab Ende Januar immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI oder schon eine Woche vor der Ausstrahlung auf RTL+. Das Ziel ist wie immer eine Menge Geld: Es geht um 100.000 Euro. Die Teams müssen sich Challenges stellen, die Nervenstärke und das Überwinden von Angst erfordern. Nur so können sie die Aufgaben in der Höhe oder im kalten Wasser meistern. Parallel kommen die zwischenmenschlichen Herausforderungen mit den Mitstreitern hinzu, die schon in der Vergangenheit für viel Streit sorgten. Noch nicht bekannt ist, wo sich das Camp in diesem Jahr befinden wird.

RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025