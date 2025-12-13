Basti und Co.: So viel verdienen die ARD-Sportmoderatoren

Die ARD hat nun die Gehälter ihrer Sport-Experten und Moderatoren offengelegt – und die Summen können sich sehen lassen! In der Saison 2023/24 zahlte der Sender 2,30 Millionen Euro an 21 Expertinnen und Experten, wie oe24 berichtet. Das entspricht im Schnitt etwa 110.000 Euro pro Person. Unter den Namen finden sich bekannte Gesichter wie Thomas Hitzlsperger (43), Felix Neureuther (41) und natürlich Fußball-Ikone Bastian Schweinsteiger (41), der laut Bild deutlich über dem Durchschnitt verdienen dürfte. Auch das Moderationsteam ist mit 1,81 Millionen Euro für 14 Personen beachtlich dotiert – etwa 130.000 Euro pro Kopf.

Zum Moderationsteam gehören unter anderem Esther Sedlaczek (40) und Alexander Bommes (49), die regelmäßig auf den Bildschirm begleiten. Laut Bild erklärt die ARD, dass die Gehälter den Wert für Publikum und Programm widerspiegeln. Sie richten sich demnach nach dem Marktwert der beschäftigten Moderatorinnen, Moderatoren und Expertinnen bzw. Experten. Im internationalen Vergleich liegen die Summen hingegen noch höher: Die BBC veröffentlicht ihre Gehälter detaillierter und gibt an, dass Gary Lineker in der Saison 2024/25 stolze 1,54 Millionen Euro verdiente, während Alan Shearer auf 503.000 Euro kam.

Bastian Schweinsteiger startete seine Fernsehkarriere nach seiner erfolgreichen Zeit als Spieler und genießt in der Fußballwelt heute echten Kultstatus. Vor Kurzem wurde ihm dafür eine besondere Ehre zuteil: Gemeinsam mit fünf weiteren Sportgrößen wurde der ehemalige Profikicker in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs aufgenommen. Sein Kollege Philipp Lahm (42) nannte ihn eine "absolute Identifikationsfigur", was Bastian sogar zu Tränen rührte. Kein Wunder, dass seine Erfolge ihn heute zu einem so gefragten Experten im Sport-TV machen.

Getty Images Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger im April 2025

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther bei den Bambi Awards 2016

Getty Images Bastian Schweinsteiger im Juni 2024