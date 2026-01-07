Nächster Kandidat: Dieser TV-Star tanzt bei "Let's Dance"

Er tauscht das GZSZ-Set gegen das glitzernde Tanzparkett: Schauspieler Jan Kittmann wagt 2026 den Schritt in die große Let's Dance-Arena und ist offiziell als Kandidat der 19. Staffel bestätigt. Statt in Babelsberg als Tobias vor der Kamera zu stehen, wird Jan schon bald im Kölner Studio an der Seite einer Profitänzerin übers Parkett wirbeln. Der Berliner, der gemeinsam mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter in der Hauptstadt lebt, erfüllt sich damit einen lange gehegten Wunsch. "Unfassbar! Ich darf wirklich mittanzen – seit 15 Jahren träume ich davon, und jetzt wird es tatsächlich wahr", schwärmt der TV-Liebling im Gespräch mit RTL und macht damit klar, wie sehr er diesem Moment entgegengefiebert hat.

Bekannt wurde Jan 2020 durch seine Rolle als kluger, aber gebeutelter Bauleiter Tobias in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", der in der Serie schon so manche emotionale Achterbahnfahrt erlebt hat. Jetzt wartet auf ihn eine völlig andere Bühne, auch wenn Tanzen für ihn kein komplettes Neuland ist: Als Teenager war Jan Gründungsmitglied der JazzModern-Dance-Formation "Outfaced" und stand mit seiner Truppe zwischen 2003 und 2007 regelmäßig auf Turnierbühnen, fünfmal in Folge holten sie den Titel bei den Berliner Meisterschaften. Trotzdem sieht der Serienstar die RTL-Show als ganz neues Kapitel: "Es ist schon sehr anders als Standard und Latein", erklärt er, und betont, dass er bei "Let's Dance" über seine Grenzen hinausgehen möchte.

Bereits in den vergangenen Tagen war der Wirbel um weitere prominente Teilnehmerinnen groß. Wie Bild berichtete, gehören auch Nadja Benaissa (43) und Sonya Kraus (52) zum Cast der 19. Staffel. Die Sängerin der No Angels und die Moderatorin wollten demnach gemeinsam mit Jan und anderen Stars um Punkte bei der Jury und die Gunst des Publikums tanzen. Für zusätzliche Frauen-Power sorgten zudem auch Influencerin Vanessa "Nessi" Borck (29) und die Schauspielerin Esther Schweins (55), die ebenfalls für die neue Staffel bestätigt wurden. Esther verriet im Gespräch mit RTL, wie sie der Herausforderung entgegenblickte: "Aufgeregte Vorfreude, ich glaube, das beschreibt es am besten."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Jan Kittmann, GZSZ-Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Jan Kittmann bei GZSZ