Donald Trump gesteht: Melania "hasst es, wenn ich tanze"

Donald Trump (79) hat bei einem Event in Washington überraschend intime Details aus seiner Ehe preisgegeben und dabei offenbart, dass seine Frau Melania Trump (55) absolut kein Fan seiner weltweit bekannten Tanzeinlagen ist. Die First Lady halte diese kleinen Performances, bei denen Donald sein Publikum mit schwingenden Hüften und pumpenden Fäusten in Ekstase versetzt, für "völlig unpräsidial". "Sie hasst es, wenn ich tanze", verriet der US-Präsident laut People. Besonders unglücklich sei die Gattin auch über seine Imitationen auf der Bühne, wie etwa die eines Transgender-Sportlers.

Donald nahm die Gelegenheit vor der versammelten Menge zum Anlass, auch seine Sicht der Dinge zu schildern. So sei er der Meinung, dass seine Tanzeinlagen beim Publikum extrem gut ankommen. "Das Publikum liebt es, sie rufen und schreien 'Tanz, bitte!', und die Stimmung ist einfach unglaublich", erklärte er mit einem Augenzwinkern. Laut Melania sei diese Begeisterung jedoch bloß nett gemeint, was sie ihrem Mann deutlich zu verstehen gegeben habe. Anekdoten über solche kleinen Ehescharmützel lässt sich der Präsident allerdings dennoch nicht nehmen. Humorvoll räumte er ein, dass er mit seinen Shows oft "Ärger zu Hause" riskiere, aber das sei okay – er sei Ärger gewöhnt.

Bewegung und sportliche Betätigung sind für Donald ohnehin ein Thema mit klaren Grenzen. Klassische Work-outs, schweißtreibende Einheiten im Fitnessstudio oder monotones Laufband-Training stehen bei ihm ganz unten auf der Beliebtheitsskala. Das sei ihm schlicht zu eintönig, erklärte er jüngst im Interview. Bewegung müsse für ihn einen Zweck haben – und vor allem Spaß machen. Genau deshalb zieht es den Präsidenten seit Jahren eher auf den Golfplatz als ins Gym. Dort verbindet er körperliche Aktivität mit Wettbewerb, Strategie und sozialem Austausch. Vielleicht erklärt genau diese Einstellung auch, warum er so gern auf der Bühne seine flotten Moves auspackt: Bewegung ja, aber bitte wohl dosiert und wenn, dann im Rampenlicht, vor Zuschauern und mit reichlich Showeffekt.

Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025

Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025