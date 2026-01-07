Nach Skandal: Wackelt Gil Ofarims Dschungelcamp-Teilnahme?

Gil Ofarim (43) soll am 23. Januar ins Dschungelcamp einziehen – doch wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe der Teilnehmer wird zunehmend infrage gestellt, ob sein Auftritt tatsächlich wie geplant stattfinden kann. Der Sänger, der mit anderen Promis wie Samira Yavuz (32), Eva Benetatou (33), Patrick Romer (30) und Stephen Dürr (51) bald im australischen Busch hausen soll, muss offenbar nicht nur die Wut vieler Fans aushalten, sondern auch noch den strengen Blick der Behörden fürchten. Ursache sind australische Einreiseregelungen sowie sein Gerichtsverfahren: 2023 musste sich Gil wegen Verleumdung und Betrugs vor dem Landgericht Leipzig verantworten.

Damals warf die Staatsanwaltschaft Gil vor, falsche antisemitische Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter geäußert zu haben. Der Musiker erhielt eine Zahlungsauflage, gegen die das gerichtliche Verfahren eingestellt wurde. Genau dies könnte nun bei der Einreise nach Australien zum Problem werden. Auf der Webseite des australischen Innenministeriums heißt es unmissverständlich: "Wir können Ihnen die Einreise nach Australien verweigern, wenn Sie in Australien oder im Ausland strafrechtlich verurteilt wurden oder Anklagen gegen Sie vorliegen." Besonders kritisch werde es demnach bei "schweren Straftaten", doch am Ende entscheide die Behörde immer im "Einzelfall".

Einige Fans kritisieren ohnehin Gils Teilnahme an der Kultshow. Doch der Sender RTL bewies bereits, dass er seinem Kandidaten im Zweifelsfall den Rücken stärkt. "Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar", stellte ein Social-Media-Vertreter des Senders auf Instagram klar.

