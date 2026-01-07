Das sagt Ex-Kandidat Marco Cerullo zum Dschungelcamp-Cast

Marco Cerullo (37) meldet sich pünktlich zum Start der neuen Dschungelcamp-Staffel zu Wort – und verrät, was er vom frischen Aufgebot hält. Der Reality-TV-Star, der 2020 selbst im australischen Busch antrat und damals früh aus der Show gewählt wurde, spricht im Gespräch mit Promiflash über Eindrücke und Erwartungen. Sein Fazit nach der Vorstellung der Kandidaten: spannend, bunt, offen. "Der Cast ist auf jeden Fall interessant gemischt. Einen klaren Favoriten habe ich aktuell noch nicht", sagt Marco. Wo die Runde landet, will er zunächst Woche für Woche beobachten – schließlich formieren sich Allianzen und Sympathien unter Palmen oft schneller um, als man denkt.

Der 37-Jährige erinnert daran, wie unberechenbar der Wettkampf im Camp sein kann. Er selbst war in seiner Staffel der erste Ausgeschiedene im Zuschauervoting und belegte am Ende Platz elf – ein Beispiel dafür, wie schnell Stimmungen kippen können. Genau deshalb rechnet er mit einigen Überraschungen, auch weil er einige Gesichter persönlich kennt, den Ausgang aber für völlig offen hält. "Ich kenne ein paar, bin aber gespannt, wer am Ende wirklich überrascht – im Dschungel entwickeln sich die Dinge ja oft ganz anders als erwartet", erklärt er im Promiflash-Interview. Ob Streithähne plötzlich zu Ruhepolen werden oder leise Kandidaten in den Prüfungen aufdrehen: Für Marco entscheidet sich vieles erst im täglichen Lagerfeuer-Alltag.

Doch Marco zeigt sich nicht nur beim Dschungelcamp interessiert, sondern will sich auch beim bevorstehenden TV Total Turmspringen am Samstag, dem 10. Januar, mächtig ins Zeug legen. Zusammen mit Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) springt er als Duo vom Turm. An ihrer Seite kämpfen bekannte Namen wie Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) und "Wellerman"-Star Nathan Evans. Das unterhaltsame Spektakel wird von Steven Gätjen moderiert und von Sonya Kraus am Beckenrand begleitet.

Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Imago Filip Pavlovic, 2025.