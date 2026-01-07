Letzte Eskalation: Endet "Germany Shore" 2025 friedlich?

Ein letztes Mal Party, ein letztes Mal Stress, ein letztes Mal Germany Shore. Das große Finale der Realityshow steht an und beginnt direkt mit einem Knall. Denn in der vergangenen Episode hatte Walentina Doronina (25) sich aufgrund ihres Verhaltens gegenüber dem Reinigungspersonal extrem unbeliebt gemacht. Weil die Shore-Family die Nase voll hat, startet die Finalfolge mit einem Family-Meeting. Normalerweise bekommt jeder, der beim Meeting auf der Abschussliste steht, eine Chance, sich noch mal zu erklären, doch Walentina verzichtet. Also entscheidet die Family allein – und die Entscheidung ist eindeutig. Mit zwölf Stimmen ist Wales Schicksal entschieden und sie muss gehen. Lediglich Lily, Jona Steinig (30) und Matthew wollen Wale in der Villa behalten. Die selbsternannte Queen findet die Entscheidung zwar doof, wehrt sich aber nicht. "Warum immer ich, ey? Anstrengend! Da hab ich keinen Nerv für", meint sie. Schlimm ist ihr Rauswurf vor allem für ihre beste Freundin Lily. Sie findet es unfair Wale gegenüber und glaubt, sich ohne sie einsam zu fühlen – also verlässt sie "Germany Shore" ebenfalls.

Aber bleibt es ohne Walentina friedlich? Wohl kaum, denn die Family kann sich auch wunderbar ohne sie streiten. Anstatt die letzten Partys in der Shore-Villa zu genießen und gemeinsam Spaß zu haben, verstricken die Member sich in einem Zoff nach dem anderen. Nach der großen "Germany Shore"-Award-Night bekommen sich Janice und Max in die Haare, weil der Blondschopf ihr nicht sagen wollte, dass er kein Interesse hat. Als Janice sich stattdessen mit Fabian vergnügt, stichelt Max mit Antrieb von Tommy Pedroni (30): "Nur weil das jetzt zu viel ist, musst du jetzt echt den Zweitbesten nehmen? [...] Ich find's peinlich." Die 25-Jährige fühlt sich "dumm angemacht" und fängt sogar an zu weinen. Parallel bricht Lars Maucher (29) das Herz, weil sein Schwarm Henna lieber mit anderen knutscht. "Was Henna angeht, ich sage es auch ehrlich, ich beobachte, ich gucke, aber ich mache da nichts. Ich habe keine Sch*iße gebaut", meint er gekränkt. Henna könnte das nicht egaler sein – sie lässt sich nicht vorschreiben, was sie machen darf und was nicht.

Als wäre das nicht genug, bricht auch zwischen dem Royal-Couple Tommy und Paulina Ljubas (29) eine Krise aus. Je mehr der Alkohol fließt, desto mehr hat Paulina die Nase von den Youngsters voll. Weil sich eine Gruppe in "ihrem Badezimmer" eingenistet hat, rastet sie komplett aus. "Das ist euer Ding von Party, dass ihr eure schrumpeligen Eier zeigt. Das ist so peinlich!", schimpft die Influencerin weiter. Sie redet sich in Rage und fühlt sich von Tommy nicht verstanden: "Er hat meine Gefühle und meine Sichtweisen für mich ins Lächerliche gezogen." Der Franzose versteht die Welt nicht mehr und jeder Versuch, seine Liebste zu beruhigen, schlägt fehl. Paulina bricht vor Wut schließlich in Tränen aus. Erst im gemeinsamen Bett kann Tommy ihr Herz zurückerobern, denn trotz allem stellt er klar: "Nur weil da irgendwie so ein kleiner Streit war, heißt das nicht, dass ich sie nicht mehr liebe. Das ist ja gar kein Problem."

Anzeige Anzeige

Paramount+ Walentina Doronina

Anzeige Anzeige

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas