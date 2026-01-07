Ehemann bestätigt Todesursache: Daran starb Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale hat die Todesursache öffentlich gemacht, die zum Ableben seiner Partnerin Brigitte Bardot (†91) geführt hatte – und damit eine Frage beantwortet, die viele Fans bewegte. Die Schauspielerin starb am 28. Dezember in Saint-Tropez, wie ihr Ehemann in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin Paris Match erklärte. Nach zwei Operationen sei Brigitte an einer Krebserkrankung gestorben. Heute soll die Beerdigung stattfinden – am Vormittag in Saint-Tropez, mit einer Trauerfeier, die teils auf Großbildschirmen übertragen wird. Unter den angekündigten Gästen ist auch die Politikerin Marine Le Pen.

Bernard erklärte weiter: "Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert." Welche Krebsart diagnostiziert wurde, ließ er offen. Die Film-Ikone wurde 91 Jahre alt. Ein Detail, das viele überraschen dürfte: Brigitte hatte ihren ursprünglichen Plan aufgegeben, auf ihrem Anwesen La Madrague beigesetzt zu werden. Bernard merkte an: "Sie sah ein, dass es für die Stadtverwaltung schwierig wäre." Stattdessen findet die Beisetzung im Familiengrab ihrer Eltern auf dem Friedhof von Saint-Tropez im privaten Kreis statt.

Brigitte war längst mehr als ein Leinwandstar. Die Schauspielerin prägte mit ihrem Stil ganze Generationen und nutzte ihre Bekanntheit, um Tieren eine starke Stimme zu geben. Ihr Einsatz gegen die Hetzjagd sorgte regelmäßig für Aufsehen und bewegte Unterstützer wie Gegner gleichermaßen. Mit ihrer Fondation Brigitte Bardot machte sie Tierschutz zum Lebensprojekt, das sie auch in ihren letzten Monaten begleitete. Es war ihre Organisation, die den Tod der Französin öffentlich verkündete.

Imago Brigitte Bardot mit ihrem Mann Bernard D'Ormale in Saint-Tropez

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

