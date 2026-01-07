Tanja Makarić enthüllt: So alt war sie bei ihrem ersten Mal

Tanja Makarić (28) plaudert nur wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter ungewöhnlich offen über ihr Liebesleben. Die Influencerin stellte sich jetzt auf Instagram den neugierigen Fragen ihrer Community und gab dabei auch sehr intime Details preis. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie alt sie bei ihrem ersten Mal war. Die 28-Jährige antwortete ohne Umschweife und verriet: "Ein paar Tage vor meinem 17. Geburtstag." Wo andere ausweichen, gibt sich der Social-Media-Star also ganz direkt – und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff bei ihren Followern.

Die ehemalige Leistungssportlerin machte damit deutlich, dass sie sich von besonders persönlichen Themen nicht abschrecken lässt. Die Frage war Teil einer längeren Q&A-Runde, in der sich Tanja den verschiedensten Anliegen ihrer Fans widmete – von Alltagsmomenten als frischgebackene Mama bis hin zu Rückblicken auf ihre Jugend. Zudem verriet sie, dass sie ihr erstes Mal mit ihrem damaligen Partner hatte – und nicht mit einer flüchtigen Bekanntschaft: "Mit meinem ersten Freund", schrieb die Influencerin dazu. Für ihre Community ist genau diese Mischung aus Offenheit, Romantik und Normalität ein Grund, der Sportlerin auf Schritt und Tritt in den sozialen Medien zu folgen.

Schon vor einer Woche hatte Tanja ebenfalls offene Fragen ihrer Community beantwortet. Damals wollte eine Followerin wissen, ob sie ihren Babybauch nach der Geburt vermisse. Der Social-Media-Star antwortete ehrlich und schrieb: "Das soll nicht blöd klingen, aber ich vermisse meinen Bauch bis jetzt gar nicht. Vielleicht die Tritte von ihr, aber jetzt tritt sie mich – selbstverständlich unkontrolliert und unbeabsichtigt –, weil sie auf der Welt ist, und das finde ich viel schöner", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Imago Tanja Makaric bei der Genny-Show während der Milan Women’s Fashion Week Spring/Summer 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025