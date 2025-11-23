Jaimie Alexanders Nahtod-Erfahrung führte zur Nüchternheit

Jaimie Alexander (41) hat in einem bewegenden Substack-Post eine Nahtoderfahrung geschildert, die ihr Leben radikal veränderte. Ein geplatzter Blinddarm brachte sie nicht nur in eine lebensbedrohliche Situation, sondern führte auch zu einem einschneidenden Wendepunkt in ihrem Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit. Die Schauspielerin, bekannt aus der Thor-Reihe, war mit einem neuen Partner eingeschneit in einer gemieteten Unterkunft außerhalb von New York, als sie erstmals nach Jahren komplett auf Alkohol verzichten musste. Ihre Panik über die alkoholfreie Nacht war der erste Hinweis für sie, dass sie ein Problem hatte.

Zurück in New York ignorierte Jaimie zunächst ihre Symptome, doch ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Zunächst waren es Schwindelgefühle, die sie beunruhigten, später kamen starke Bauchschmerzen hinzu. Eine Untersuchung zeigte schließlich, dass ihr Blinddarm geplatzt war und sie in Sepsis rutschte. Im Krankenhaus hörte sie eine innere Stimme, die ihr eine klare Botschaft gab: "Dann darfst du nie wieder trinken." Dieser Schlüsselmoment half Jaimie, ihre Situation zu akzeptieren und einen Schlussstrich unter ihren Alkoholmissbrauch zu ziehen. Die Notoperation rettete nicht nur ihr Leben, sondern offenbarte ihr auch, wie wichtig ein neuer Weg für sie war.

Seit dieser lebensbedrohlichen Erfahrung ist Jaimie vollkommen nüchtern und hat Unterstützung in Selbsthilfegruppen gesucht. Sie beschreibt ihre Nahtoderfahrung als das Schlimmste, was ihr je passiert ist, aber gleichzeitig auch als ihren größten Glücksfall. In der Zeit danach wurde auch ihre Beziehung zu ihrem damaligen Partner tiefer, der sie ermutigte, sich Hilfe zu holen. Mit ihrer Geschichte möchte sie Menschen inspirieren, in schwierigen Phasen ihres Lebens nicht allein zu bleiben und Unterstützung zu suchen – eine Botschaft, die sie in ihrem Substack-Post eindringlich teilt.

Getty Images Jaimie Alexander beim Red Dress Collection Concert 2025 der American Heart Association in New York

Getty Images Jaimie Alexander, Filmstar

Getty Images Jaimie Alexander beim 16th Annual Film Benefit im MoMA in New York City, November 2025

