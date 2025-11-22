Mick Jagger und Verlobte (38) stürzen sich ins Partyleben

Mick Jagger (82) und Melanie Hamrick (38) zeigten sich am Donnerstagabend Hand in Hand auf den Straßen von London. Nach einem glamourösen Abend in Mayfair wurden der 82-jährige Musiker und die 38-jährige Tänzerin dabei gesehen, wie sie das Promi-Event verließen. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Während Mick in einem schwarzen Wollmantel, lässigen Hosen und einer farbenfrohen Schal-Kreation auftrat, begeisterte Melanie mit einem schwarzen Minikleid, das sie mit einem langen Mantel und eleganten High Heels kombinierte. Die Party zog zahlreiche Stars an, darunter Kate Hudson (46) und Idris Elba (53), die allesamt den neuen Film von Leonardo DiCaprio (51) feierten.

Vor ihrem Auftritt bei der Party hatten Mick und Melanie an einer exklusiven Filmvorführung teilgenommen, die DiCaprios neuesten Actionthriller "One Battle After Another" zelebrierte. Der von Paul Thomas Anderson (55) inszenierte Film wurde mit überwältigenden Kritiken aufgenommen. Das anschließende Event war ein Spektakel mit einer hochkarätig besetzten Gästeliste. Stars wie FKA twigs, die mit ihrem Leder-Outfit die Aufmerksamkeit auf sich zog, sowie Schauspieler Idris Elba und Designerin Stella McCartney (54) machten den Abend zu einem Highlight. Später zog die Partygesellschaft noch weiter, wobei London der ideale Rahmen für diesen pulsierenden Abend war.

Für Mick und Melanie war dies ein weiterer gemeinsamer Auftritt in der High-Society-Welt. Das Paar, das seit 2014 miteinander verbunden ist, genießt es, trotz des Altersunterschieds von über vier Jahrzehnten gemeinsam im Rampenlicht zu stehen. Bereits vor wenigen Wochen glänzten die beiden bei einer Gala des New York City Ballets, wo Melanie ihre Verbindung zur Tanzwelt unterstrich. Ihre Beziehung bleibt für viele spannend, auch durch den gemeinsamen Sohn Deveraux. Er erblickte 2016 das Licht der Welt und bildet das stolze gemeinsame Zentrum ihres Lebens.

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick im Juli 2024

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juni 2023

Instagram / melhamrick Mick Jagger, Deveraux Octavian Basil Jagger und Melanie Hamrick