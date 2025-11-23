Stereotype in Hollywood: Lucy Liu kritisiert Filmindustrie

Lucy Liu (56), bekannt aus Filmen wie "Kill Bill" und den Drei Engel für Charlie, hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter offen über ihre ersten Erfahrungen als Hauptdarstellerin in einem dramatischen Film gesprochen. In "Rosemead", der am 5. Dezember in die Kinos kommt, übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Produzentin beteiligt. Die Schauspielerin findet es "irgendwie verrückt", dass sie nach über 30 Jahren in der Filmindustrie zum ersten Mal eine solch zentrale und tiefgründige Rolle spielt. Im Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, verkörpert sie Irene, eine chinesische Immigrantin, die mit der Diagnose Schizophrenie ihres Sohnes kämpft.

Im Gespräch kritisierte Lucy offen die Stereotype, mit denen sie in Hollywood immer wieder konfrontiert wurde. Ihre Karriere sei oft durch "action-geladene Nebenrollen" geprägt gewesen, die weder ihr volles Potenzial ausschöpften noch sie als Schauspielerin ernsthaft forderten. Besonders ärgerte sie, dass ihr nach Erfolgen wie "Kill Bill" oder der Serie "Ally McBeal" weniger anspruchsvolle Rollen angeboten wurden, was sie als respektlos empfand. Zudem sprach sie über ihre Bemühungen, sich in einer Industrie Gehör zu verschaffen, die sie immer wieder auf ihr asiatisches Aussehen reduzierte. Lucy sagte, sie hätte "so viel mehr Chancen" gehabt, "wenn ich wie jemand aussehen würde, der kaukasisch wirkt".

Die Schauspielerin, die auch als Regisseurin und Mutter ihres Sohnes ein erfülltes Leben führt, reflektierte sehr persönlich über die Hindernisse in ihrer Karriere. Trotzdem bringt sie auch Humor in die aktuelle Situation: Am gleichen Tag wie "Rosemead" wird eine Neuauflage von "Kill Bill" veröffentlicht. Für Lucy ist das ein wenig ihr eigenes "Barbenheimer-Erlebnis", wie sie es scherzhaft nannte. In den kommenden Monaten können Fans sich zudem auf das Sequel zu "Der Teufel trägt Prada" freuen, das im Mai 2026 anläuft. Mit ihren Worten und neuen Projekten bleibt Lucy eine kraftvolle Stimme in einer Industrie, die sie lange unterschätzt hat.

Getty Images Lucy Liu bei den Obie Awards, 2018

Getty Images Lucy Liu, Schauspielerin

