Mehr Ruhe: Thomas Anders plant vorerst keine neue Musik

Thomas Anders (62) plant nach einem ereignisreichen Jahr 2025 eine wohlverdiente Auszeit. Der Musiker ließ sich nicht lumpen und veröffentlichte gleich sieben Alben, darunter sechs Neuauflagen der berühmten Modern-Talking-Klassiker – mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz, die ihn in seiner jüngeren Version digital wiedergab. Begleitet wurde das Ganze von zahlreichen TV-Auftritten, die bewiesen, dass er auch Jahrzehnte nach seinen größten Hits noch ein Publikumsmagnet ist. Doch nach einer ausgiebigen Tournee durch Deutschland und Österreich, die am 28. März 2026 in Wien endet, zieht der Sänger bewusst die Bremse. "Ich brauche mal etwas Ruhe", sagte Thomas im Interview mit schlager.de.

Trotz der angekündigten Alben-Pause bleibt Thomas der Bühne, in Form von TV-Auftritten, treu: "Ich mache meine Shows und mache nur ganz wenig Fernsehen." Neue Songs sind für 2026 jedoch nicht geplant, obwohl er bereits zahlreiche Ideen gesammelt hat. "Das Schönste an meinem Beruf ist, bei Konzerten direkt vor den Menschen zu stehen", betonte der Musiker, der es bereut, erst etwas später Vater geworden zu sein. Mit Terminen in Städten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt will er 2026 noch einmal seine Fans begeistern, bevor er sich zurückzieht, um neue Energie zu sammeln. Der Sänger hält es für notwendig, sowohl sich als auch dem Markt eine Pause zu gönnen.

Langweilig wird es dem Schlagerstar aber sicher nicht. Für 2027 kündigte er bereits ein "großartiges Projekt" an, dessen Details aber noch im Verborgenen liegen. Seine jahrzehntelange Karriere begann Thomas in den Achtzigern als Teil von Modern Talking, und bis heute trägt er diese musikalische Vergangenheit mit Stolz und Innovation weiter. Privat ist der Sänger vor allem für seine Liebe zum Kochen bekannt und lebt zurückgezogen mit seiner Familie, was ihm die nötige Balance zwischen Rampenlicht und Ruhe bietet. Fans dürfen sich also auf eine kreative Rückkehr nach der Pause freuen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Thomas Anders, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Anders im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger