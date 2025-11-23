Sarah Ferguson erwägt Enthüllungsinterview nach Titelverlust

Sarah Ferguson (66), die ehemalige Herzogin von York, steht offenbar vor einem großen Comeback ins Rampenlicht. Nach dem Entzug ihres Titels prüft die 66-Jährige laut Insidern der Daily Mail nun Angebote für exklusive Interviews, die mit einem Honorar in sechsstelliger Höhe locken. Besonders prominent unter den genannten Möglichkeiten ist ein erneutes Gespräch mit der US-Talkqueen Oprah Winfrey (71). Das geplante Enthüllungsinterview könnte für die Ex-Frau von Andrew Mountbatten Windsor (65) eine Möglichkeit sein, ihre Sichtweise zu Themen wie ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) zu erklären und Vorwürfe gegen sie zu entkräften.

Die britische Königsfamilie zeigt sich Berichten zufolge besorgt über die möglichen Auswirkungen eines solchen Interviews. Palastkreise sprechen von der Gefahr, dass Sarah mit unüberlegten Aussagen König Charles III. (77) und andere Mitglieder der Royal Family in Verlegenheit bringen könnte. Hintergrund der Angst ist das mediale Desaster, das Andrew 2019 mit einem selbstentlarvenden Interview erlebte. Um ein ähnliches Fiasko zu vermeiden, soll Sarahs Team intensiv daran arbeiten, eine strategisch kluge Herangehensweise zu wählen. Trotz des Imageverlustes durch ihre öffentlich gewordene Nähe zu Jeffrey Epstein und eines kürzlich eingestampften Buchprojekts scheint sie gewillt, ihren Namen zu rehabilitieren.

Sarah hatte in der Vergangenheit mehrfach an Projekten gearbeitet, die sich an Themen wie Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit orientierten. Dabei zeigte sie sich optimistisch, Frauen mit ihren Erfahrungen inspirieren zu können. Die zweifache Mutter, die vor allem für ihre warmherzige Art bekannt ist, hat in den letzten Jahren zahlreiche persönliche und berufliche Wendepunkte erlebt. Trotz aller Skandale blieb sie stets im Leben ihrer Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) präsent, die ihr in schwierigen Zeiten als starker Rückhalt dienten. Gerüchte, dass die ehemalige Herzogin auch einen Umzug ins Ausland in Betracht zieht, sorgen zusätzlich für Spekulationen.

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Getty Images, Getty Images König Charles III. und Sarah Ferguson

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024